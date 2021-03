Aguado dice que mientras sea vicepresidente no habrá 'pin parental' en Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha asegurado este martes que mientras siga en su cargo "no va a haber pin parental en la Comunidad de Madrid", ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia machista, "ni que afecten al colectivo LGTB".

El mencionado 'pin parental' es una de las exigencias que la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha vuelto a poner sobre la mesa en la negociación con el Gobierno de coalición de PP y Cs en la Comunidad para aprobar los presupuestos de 2021, con los que había alcanzado un principio de acuerdo el 25 de enero.

La negociación de las cuentas regionales arrancó ese mismo día con Vox, su socio preferente y quien ya ha trasladado su propuesta al Ejecutivo autonómico, en la que Monasterio propone quitar recursos "de los chiringuitos políticos" o "proyectos no prioritarios".

En declaraciones a los medios tras la presentación de la 'Guía cósmica de la Comunidad de Madrid. La escalera al cielo' en la estación espacial de Robledo de Chavela, Aguado ha asegurado que el 'pin parental' es una "construcción" y un "artificio" que se ha generado, además, un "debate inexistente".

"El debate del pin parental no existe en la calle (...). No sé si a Monasterio le pararán por la calle pidiéndole que ponga el pin parental, a mí nadie me para pidiéndomelo", ha señalado Aguado.

Según el vicepresidente madrileño, para lo que sí le paran es para pedir ayudas para la hostelería, para levantar determinadas restricciones, o para poner en marcha unos presupuestos que permitan aumentar las partidas en dependencia, en políticas sociales o en residencias para los mayores.

"Esas son las prioridades de la gente y no el pin parental", ha remarcado.

"Mientras yo siga siendo vicepresidente, en la Comunidad de Madrid no va a haber pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género, ni que afecten al colectivo LGTB", ha aseverado.EFE

