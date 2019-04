Aguado dice que "está prohibido quedarse en casa" y que "hay que independizarse pero de los separatistas"

El candidato de Cs a la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado este domingo que "está prohibido quedarse en casa" el domingo 28 y que "hay que independizarse pero de los separatistas".

En una parada más de la Ruta de la Tapa de Cs, esta vez en Móstoles, donde el candidato se ha acercado a los problemas de la ciudadanía, el diputado ha señalado que "está prohibido quedarse en casa (el próximo domingo) porque luego, el 29 de abril, no valen lamentos ni excusas".

Aguado ha llamado a votar para evitar que el candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé "cuatro años de paseos con Torra por la Moncloa, cuatro años de Bildu, que van a estar envalentonados, que van a estar poniendo condiciones para sus apoyos".

"Nos van a dar cuatro años difíciles donde Podemos va a exigir subidas de impuestos, donde se van a empezar a repartir ministerios con Sánchez. Yo no quiero ver eso el 29 de abril. Por eso queda una semana para fijar en rojo el 28 de abril y salir a votar, porque podemos y debemos ganar a Sánchez si queremos construir un país, fuerte, unido, que mire a Europa", ha declarado.

Ignacio Aguado ha llamado a "poner punto y final a las políticas de pacto con los separatistas" porque "hay que independizarse, sí, pero de los separatistas, de Bildu, de Otegi, de todos los que van en la línea contraria a la mayoría amplia de españoles, que es seguir conviviendo en paz, donde no hay tensiones".

El diputado de Cs ha señalado que en su partido gustan los debates, y que él quiere debatir con Isabel Díaz Ayuso (PP) y con Ángel Gabilondo (PSOE), porque están convencido de que tienen "el mejor proyecto y las mejores ideas".

"Ciudadanos es el partido que más se parece a la sociedad española porque venimos de ella. No tenemos miedo a debatir", ha declarado tras afear a Sánchez que esté "más en la táctica de los mítines para los suyos" y que no le haya más remedio que confrontar este lunes en un debate en el que "no estará su invitado favorito, Vox, que es lo que quería". Aguado ha terminado señalado que Pedro Sánchez tendrá que contestar si "está a favor de indultar a golpistas o de pactar con los separatistas".