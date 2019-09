Aguado dice que Errejón se tomó Madrid "como un destierro" y ha buscado la opción de volver al Congreso

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y alto cargo de Ciudadanos, ha señalado este domingo que Íñigo Errejón se tomó la política madrileña "como un destierro" y "ha buscado la primera opción para volver a hacer política nacional".

Desde la final de la Supercopa de baloncesto, Aguado ha reaccionado a la confirmación de que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea deja el panorama autonómico apenas 100 días después de las elecciones para volver a la escena nacional.

En declaraciones a los medios antes del comienzo de la final, Aguado ha apuntado que con esta candidatura en las elecciones generales "Errejón ha quedado retratado, se le ha caído la careta".

"Yo no sé qué le parecerá a sus votantes de la Comunidad de Madrid pero creo que a nadie se le escapa que a Errejón no le interesaba para nada la Comunidad de Madrid, no le interesan para nada los problemas de los madrileños", ha declarado el vicepresidente.

En su opinión, "él se lo tomó como lo que fue dentro de su partido, como un destierro aquí, a la Comunidad de Madrid, en lugar de como una oportunidad, y ha buscado la primera opción para volver ha hacer política nacional, que es lo que le gusta, lo que quiere hacer".

Por último, Aguado ha agregado que "en lo personal" no tiene nada en contra de Errejón y, con un punto de deportividad, le desea "lo mejor".