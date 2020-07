Aguado critica que otros países tomen medidas restrictivas con el turismo mientras las de España son "un chiste"

Asegura que solo se les han notificado cuatro casos de contagiados en Barajas mientras que la Comunidad ha detectado en torno a 80

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado que otros países de la Unión Europea, como Reino Unido, estén tomando medidas "restrictivas" con el turismo mientras que las propuestas por el Gobierno de España, como el triple control sanitario en el aeropuerto de Barajas, son "un chiste".

En este sentido, ha indicado que le llama la atención que esto suceda "después de saber que Barajas fue el coladero principal del virus en el mes de febrero".

"El Gobierno de España sigue sin tomar medidas efectivas, ese triple control sanitario que dicen que está en vigor no ayuda en absolutamente en nada", ha manifestado, en declaraciones a los medios tras participar en los actos organizados por la Asociación Mensajeros de la Paz para celebrar el 'Día de los Abuelos'.

Aguado ha desvelado que han habido en torno a 80 casos que han entrado por Barajas de los cuales solo se han notificado a la Comunidad un total de cuatro. El resto, según ha expuesto, los han identificado a través de la red sanitaria madrileña", ha apuntado.

Para el vicepresidente, "España ha decidido no protegerse frente a los posibles casos importados", presentando un triple control sanitario que, a su parecer, "es un chiste".

En este punto, ha sostenido que "pensar que con un formulario escrito, que con un control de temperatura, que deja fuera al 40 por ciento de los casos que son asintomáticos, y con la inspección visual vas a controlar el virus es una tomadura de pelo".

Así, ha criticado que apuesten por este tipo de mecanismos en lugar de exigir PCR en origen y buscar alternativas. "Al final España siempre en el vagón de cola de las decisiones a la hora de proteger a los españoles. Me preocupa porque no podemos caer en los mismos errores y me da rabia que otros países estén reaccionando", ha concluido.