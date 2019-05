Aguado (Cs) contempla negociar un Gobierno en Madrid con el PP y no con Vox

El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha confirmado que el lunes tuvo su primera conversación con el PP con vistas a negociar un Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid, pero ha apuntado que solo contempla un Ejecutivo con miembros de estos dos partidos, y no de Vox.

"Yo no tengo problema en hablar con todos, pero solo vamos a negociar un Gobierno con el PP", ha subrayado Aguado este martes en una entrevista con Antena 3, en la que ha explicado que desea mantener el "compromiso" adoptado en la campaña electoral de "tender la mano al PP".

Aunque el PSOE ganó las elecciones autonómicas con 37 diputados, la suma de los escaños del PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanzaría la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.

Respecto a las aspiraciones de la formación de ultraderecha de entrar en un hipotético Ejecutivo, Aguado ha dicho tener "un profundo respeto por todos los partidos y por todos los votantes", si bien ha insistido en que el PP es el partido con el que Ciudadanos debe "tratar de entenderse" y con el que se va "a sentar y firmar un programa de gobierno".

"Si hay otra formación política que decide votar en contra de ese programa de gobierno pues tendrá que ser ese partido el que lo explique a sus votantes", ha agregado.

El candidato ha proclamado que su objetivo está "conseguido", dado que "no va a gobernar el PSOE con Podemos", quienes ahora "se rajan las vestiduras cuando ven que no van a gobernar la Comunidad de Madrid y que no van a gobernar el Ayuntamiento".

En sus primeros contactos con la candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, Aguado habló de "negociar y diseñar equipos", y ha asegurado que la distribución de cargos quedará para el "último lugar".

Por parte de Ciudadanos, hoy se ha puesto en marcha una "comisión negociadora" que analizará "cuáles son las posibilidades de acuerdo y cuáles son las posibles coaliciones" en cada institución, en connivencia con los distintos líderes municipales y autonómicos.

Y Aguado ha comentado que en el Ayuntamiento de Madrid, donde la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha mostrado una actitud algo más laxa hacia el PSOE que otros miembros del partido, será ella "la que marque la estrategia y la que defina cuál va a ser la línea a seguir".