Aguado confía en "la capacidad de adaptación de los madrileños" y de las empresas "para salir adelante"

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, ha mostrado hoy su confianza en "la capacidad de adaptación de los madrileños y de las empresas para salir adelante" ante la crisis provocada por el Covid-19, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Así lo ha señalado durante su participación esta mañana en la apertura del encuentro virtual 'Forum', que da cita a los principales líderes políticos, empresariales y sociales del país con el propósito de abordar estrategias de futuro en base al talento y al emprendimiento.

Durante su intervención, Aguado ha destacado que la Comunidad de Madrid cuenta con "mimbres sólidos, con empresas y personas que se adecuan rápidamente a los cambios" para hacer frente a un horizonte marcado por la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el coronavirus.

"Somos líquidos, abiertos de mente y actitud, y eso nos hace fuertes como sociedad", ha proseguido, "y por eso confío en la capacidad de adaptación de los madrileños y de nuestras empresas para salir adelante", ha dicho.

Tal y como ha indicado el vicepresidente, el contexto actual "presenta nuevos retos y realidades que cambian constantemente", pero también "se han acelerado algunas soluciones", como son la digitalización de la sociedad y la informatización de la administración. Incidiendo en "aunar esfuerzos y en construir sobre lo aprendido".

Aguado ha afirmado que "no pueden dedicarse "a repartir culpas o a buscar responsables". "No tenemos tiempo de lamentarnos, hay que seguir mirando al futuro porque millones de personas dependen de nuestras decisiones y no podemos fallarles", ha asegurado.

Precisamente, el vicepresidente regional ha agradecido que desde eventos como Forum se siga apostando por visibilizar el talento español "porque es imprescindible que el talento tire del país en tiempos de incertidumbre como los actuales". "Ahora más que nunca tenemos que seguir trabajando con perseverancia, aprendiendo de los errores y sin bajar los brazos", ha añadido.