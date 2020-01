Aguado (Ciudadanos) cree que el 'pin parental' es un "gran unicornio" creado por Vox y "alimentado" por el PSOE

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este miércoles que el 'pin parental' es un "gran unicornio" y "una polémica ficticia creada por Vox y alimentada por el PSOE".

En declaraciones a los periodistas tras su visita a Fitur, Aguado ha aseverado que todavía no están en la fase de elaboración de presupuestos regionales ya que siguen desconociendo las entregas a cuenta definitivas del Gobierno de España.

Sobre que Vox insista en condicionar las cuentas autonómicas a la implantación del 'pin parental', el vicepresidente madrileño cree que es "una polémica ficticia" "creada por Vox y alimentada por el PSOE", ya que en la Comunidad "hay cero quejas con relación a este asunto" porque las familias tienen "libertad para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos".

A su juicio, a estos dos partidos "les interesa poralizar sobre un asunto que no existe, que es un gran unicornio del que hablan todos pero no es un problema real en la sociedad madrileña".

"El presupuesto de la Comunidad habla de inversiones, no de cambios normativos. No mezclemos churras con merinas y me parecería irresponsable votar en contra de unos presupuestos que hablan de Sanidad, Educación y políticas Sociales por un asunto que no implica ni un solo euro, que requiere modificaciones normativas", ha defendido.

En este punto, ha indicado que le gustaría tener ya presupuestos pero que Sánchez les mantiene en una situación de "interinidad" sin la certidumbre necesaria para poder elaborarlos. "Creo que acertamos en la decisión de no elaborarlos y por eso acertamos en la decisión de tener o esperar a tener más información para ponerlos en marcha", ha sostenido.

Sobre si mientras que no haya presupuestos nacionales tampoco los habrá en la Comunidad, el vicepresidente regional ha indicado que habrá que decidir dentro del seno del Consejo de Gobierno qué es lo que hacen pero que es cierto que primero querrían contar con toda la información de la previsión de entregas a cuenta definitiva.