Aguado (Cs) anuncia que no pactará con el PSOE en la Comunidad de Madrid

ELECCIONES CIUDADANOS

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este viernes que no pactarán con el PSOE de Ángel Gabilondo porque "sigue las tesis de Pedro Sánchez" y "apuesta por seguir negociando con independentistas", por lo que "no gobernará con extremos".,Hasta el momento, Aguado solo había advertido de que no pactaría "con extremos", pero sin aludir directamente al PSOE.,En una rueda de prensa en la sede del partido, donde ha presidido la reun