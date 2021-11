Agricultura tendrá 1.451 millones de euros en 2022, con incrementos "extraordinarios" en los programas más importantes

La Ley del Agua de C-LM llegará a las Cortes antes de fin de año y Arroyo espera el apoyo de todos los grupos al texto

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural contará en 2022 con 1.451 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al pasado año, según ha adelantado el titular de este departamento, Francisco Martínez Arroyo, que ha destacado que las cuentas tendrán incrementos "extraordinarios" en los programas más importantes, como el de desarrollo rural, el de producción animal o el de regadío y explotaciones agrarias.

Durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Presupuestos de las Cortes, Martínez Arroyo ha desgranado las cifras del presupuesto de la Consejería que ha considerado "suficiente" y con el que se "va a dar respuesta" a las necesidades de agricultores y ganaderos, sector agroalimentario, habitantes de pueblos y ciudadanos de la región "influidos por la gestión del agua".

El programa de Regadío y Explotaciones Agrarias contará con un 5,9% de presupuesto más, incluyendo aquí las ayudas de incorporación de los jóvenes y mejora de explotaciones y caminos. Los regadíos dispondrán de 20,3 millones de euros --incluidos 1,5 millones para el de Cogolludo (Guadalajara)-- y 17 millones de euros para el pago de las inversiones en comunidades de regantes de la región, que se empezarán a pagar en 2022, según vayan finalizando las obras.

No obstante, en materia de regadío, el consejero ha destacado que la cooperación entre el Gobierno de España y el central supondrá una inversión de 144 millones de euros entre 2021 y 2022, destacando actuaciones como el bombeo del Júcar, que no está incluido los presupuestos pero ya está licitada y la paga el Ministerio; o el acuerdo entre ambos gobiernos para que los regantes del Campo de Montiel vayan a poder regar un olivar de bajo rendimiento.

En materia de infraestructuras están previstos 1,5 millones de euros en caminos, en materia de jóvenes están previsto 40 millones de euros para convocatoria de 2021 y los segundos pagos de la convocatoria de 2018 y en modernización de explotaciones el presupuesto sube un 40 por ciento con 151 millones de euros.

El Programa de Desarrollo Rural experimentará en 2022 un incremento del 4,7 por ciento, lo que permitirá hacer frente a los pagos de los grupos de desarrollo rural; el de Producción Vegetal aumenta un 154% con 33,5 millones de euros, que incluyen la ayuda específica a los olivicultores por el temporal 'Filomena'; la del futuro centro de inspección de exportaciones --100.000 euros-- y el apoyo al Plan de Seguros Agrarios, que tendrá 3,5 millones de euros.

El consejero de Agricultura ha reseñado que el programa de Producción Animal se incrementa un 30%, incluyendo una línea específica de bienestar animal, la línea de ayuda de 3.000 euros por explotación para ganaderos extensivos, que tendrán 5,12 millones de euros en 2022, mientras que el programa de Industria y Calidad Alimentaria sube un 7,1 por ciento, hasta los 96 millones de euros, incluyendo los pagos de la línea Focal, "que están multiplicándose ya en las últimas semanas", y la promoción de la marca de promoción 'Campo y Alma', que ha confiado en que todos apoyen.

PAC SE REDUCE PARA "AJUSTARSE A LA REALIDAD"

De otro lado, sobre la Política Agraria Común (PAC), Martínez Arroyo ha admitido que el presupuesto es "más reducido que en 2021" pero ha pedido a los grupos que "no se preocupen" y no se haga "demagogia con esto". "Nos hemos ajustado a la realidad", ha indicado, explicando que este programa no requiere presupuestos y que recortando este presupuesto "no perjudicamos a ningún agricultor y ganadero".

El próximo año, la Agencia del Agua incluirá "novedades", ha reseñado, como la previsión de ingresos de 10 millones de euros vinculados a las inversiones compensatorias a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, y hasta 10,9 millones de euros para cubrir necesidades en materia de abastecimiento de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes vinculados a fondos de reconstrucción y resiliencia.

Por la tarifa del trasvase se ingresan unos 4 millones de euros y, en materia de gastos, descontando los fondos de recuperación y resilicencia, se incrementan un 214% los fondos, hasta los 11 millones de euros, ha precisado el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

HITOS ANUALES

De otro lado, Francisco Martínez Arroyo ha querido mencionar "hitos" logrados este año, como la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, lo que permitirá ver "más agua" en los embalses de cabecera, según dicen los técnicos.

También ha citado que "en poco" tiempo se materializará en las Cortes con la aprobación, antes de que termine el año, de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, para la que ha pedido "consenso y unidad".

"Estoy convencido de que no se van a oponer a una ley como esta, que responde a los acuerdos adoptados en la Mesa Regional del Agua", ha precisado, considerando "difícil de entender" que algunas fuerzas no apoyasen este Proyecto de Ley cuando llegue al Parlamento autonómico.

Respecto a la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha ha señalado que se está "a punto" de que la Agencia del Agua gestione "tres sistemas muy importantes" de abastecimiento como son el de los municipios ribereños, el campo de Calatrava y la tubería manchega, que será realidad en la primavera próxima, y que en tres años se pondrán en marcha más de 25 depuradoras en la región.

En cuanto a los gastos de la empresa pública serán de 86 millones de euros, "una pequeña minoración" respecto al anterior presupuesto, por los fondos de reconstrucción y resiliencia. Finalmente, el presupuesto del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) incrementará más de medio millón de euros su presupuesto.