Agricultura sigue apostando por la mejora de los caminos rurales a través del Plan Itínere

La Consejería de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, con Carmen Crespo a la cabeza, ha dado un importante empuje al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere), en concurrencia competitiva para todos los municipios de Andalucía, donde la Consejería subvenciona el 100% de los gasto y además se encarga de toda la tramitación administrativa de los proyectos.

El delegado territorial en Almería, Antonio Mena, ha recordado que "con el ejecutivo socialista, los municipios debían poner el 40% del presupuesto y esto hacía inviable que muchos ayuntamientos pequeños pudiesen mejorar sus infraestructuras".

El 23 de febrero de 2021 se publicó la resolución de este proyecto con 259 actuaciones en el conjunto de Andalucía, por un importe de 73.487.195,54 euros y en concreto en la provincia de Almería 15.408.830,34 euros.

En esta actuación se quedaron muchos consistorios fuera. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, consciente de esta situación y para que los ayuntamientos suplentes finalmente fueran beneficiarios, incrementó el presupuesto con 63.307.429,51 euros, gracias al cual las obras en el Camino de Tortosa, en Chirivel, iban a ser posibles, quedando englobadas en el Plan Itínere II. En total 404 actuaciones fueron incluidas en la relación definitiva de beneficiarios.

Antonio Mena ha explicado que "las obras a ejecutar en el Camino Tortosa de Chirivel, disponen de todas las autorizaciones pertinentes desde el 27 de julio de 2023, con redacción de proyecto final el 13 de septiembre de 2023, y encargo de actuación a Tragsa el 20 de diciembre de ese mismo año".

"Por parte de la Consejería --añade Mena-- no se ha recortado ni un solo euro del crédito comprometido, ya que se gasta en su totalidad. Por otro lado, es importante resaltar que la memoria presentada por el Ayuntamiento de Chirivel contenía importantes deficiencias técnicas, que el proyecto redactado por encargo de la Junta de Andalucía debe corregir para garantizar la durabilidad de la obra y evitar así que el municipio tenga que correr con el gasto de un mantenimiento innecesario".

En el caso del Camino de Tortosa, "se ha considerado necesario incluir dos pasos salvacunetas que no estaban presupuestados en la memoria del Consistorio, que tampoco cuantifica gasto alguno en el capítulo de estabilización de bases y subbases, y establece un coste claramente insuficiente para el capítulo de Seguridad y Salud".

Por otra parte, el delegado ha recordado que "los costes de los materiales han sufrido un incremento notable en los últimos meses y este conjunto de circunstancias, hacen que la expectativa que se creó el Ayuntamiento de Chirivel no se ajuste a la realidad actual".

Además, Mena ha detallado "la necesidad de ajustar las tarifas a los precios de mercado, ya que de otro modo las licitaciones quedarán desiertas, porque las empresas que suministran los materiales no pueden vender a pérdidas y sin los materiales no pueden realizarse las obras". El delegado ha reconocido que "este ha sido uno de los motivos que están ocasionado retrasos en la ejecución de las obras del Plan Itínere". Mena ha concluido que "no se puede pedir que se agilice la ejecución del plan y a la vez ir en contra de las medidas que son necesarias para ello".