Agricultura ya ha autorizado a 15 productores de la región con DO o IGP a usar la marca 'Campo y Alma'

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha procedido a autorizar ya a 15 productores de alimentos de calidad que cuentan con la certificación de Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida para que puedan usar la marca de garantía 'Campo y Alma'.

El delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Toledo, Jesús Fernández, así lo ha indicado durante la visita a las instalaciones de una de las empresas que estarán entre las primeras en poder utilizar esta marca que es un doble sello de garantía de calidad para el consumidor: Bodegas García Lara.

En nota de prensa, el Gobierno regional ha explicado que se trata de una bodega familiar ubicada en la localidad toledana de Villarrubia de Santiago. Un proyecto relativamente joven, ya que comenzó en el año 2017, pero que basa su producto en los viñedos en propiedad de la familia desde hace más de cien años y en el que se apuesta por una elaboración de calidad, respetuosa con el entorno amparados bajo la certificación 'Vinos Tierra de Castilla', habiendo recibido galardones en los Gran Selección 2020 y 2021.

De las quince primeras autorizaciones para el uso de la marca 'Campo y Alma', seis lo son de la provincia de Toledo. Además de esta bodega, otras productoras que cuentan con la certificación de denominación de origen o indicación geográfica protegida van a comenzar a utilizarla en sus producciones que ya cuentan con el sello de la DO Méntrida, de la IGP Cordero Manchego, la DO Queso Manchego o la DO Aceite Montes de Toledo.

Pero éstsa no serán las únicas, puesl delegado ha informado que otras productoras también han apostado por esta marca de Castilla-La Mancha, alguna de ellas dedicada a un cultivo que ahora está en plena recogida, como el azafrán amparado por la DOP Azafrán de La Mancha.

'Campo y Alma', ha recordado el responsable provincial, es una marca de garantía que identifica los productos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida que se producen, elaboran o transforman en el territorio. Una "marca de marcas" ha reseñado, porque da una doble garantía de calidad al consumidor.

Fernández ha animado a los operadores de las DO e IGP que deseen utilizar esta marca a que lo soliciten telemáticamente a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de forma sencilla, rellenando la solicitud disponible en la dirección web:https://metaoficina.jccm.es/metaoficina/mostrarRecursosOL.action?model.codSiaci=LO4

Para que los consumidores sepan reconocerla, desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se va a invertir durante el ejercicio 2021 un importe total de 600.000 euros en una campaña de promoción orientada, sobre todo, a los puntos de venta grandes o pequeños a los que acuden los consumidores y que comenzará en breves fechas, de manera previa a las fiestas navideñas.