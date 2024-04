Agricultores y ganaderos vuelven a salir a la calle en Pamplona para reclamar mejoras para el sector primario

Alrededor de un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, han respaldado este sábado la manifestación convocada por el Movimiento 6F y la recientemente creada asociación Semilla y Belarra para reclamar mejoras para el sector primario en Navarra

La manifestación ha partido desde el parque de Antoniutti pasadas las 18.20 horas precedida por una pancarta con el lema 'En defensa del sector primario'. Detrás se encontraba un grupo de niños que han hecho el recorrido en tractores de juguete, seguidos del resto de manifestantes encabezados por una pancarta con el mensaje 'Por nuestro futuro'.

La mayoría de los asistentes portaban los chalecos amarillos característicos de las protestas de los últimos meses del sector agrario y ganadero. La movilización ha contado con la participación de representantes de UPN, entre ellos la portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, o los parlamentarios Juan Luis Sánchez de Muniáin y Cristina López.

Antes del comienzo de la manifestación han hecho declaraciones a los medios Fran Jaso, de Semilla y Belarra; José Chocarro, del Movimiento 6F; y Alberto Alecha, de ambos colectivos.

José Chocarro ha explicado que vuelven a las calles para retomar sus reivindicaciones en torno a la Política Agraria Común, una "reforma fiscal", las "cláusulas espejo" o por unos "precios competitivos". Tras dos meses de movilizaciones, ha criticado que, hasta ahora, "han sido todo buenas palabras pero firmado todavía no tenemos nada".

En su opinión, "los avances son mínimos"; "sabíamos que era muy lento, pero lo que nos está sorprendiendo es que son todas buenas palabras, pero todavía en el papel no hay nada de lo que podamos estar orgullosos".

Por su parte, Fran Jaso ha explicado que la intención de esta manifestación, "festiva" y "pacífica", es hacer llegar a la población "el mensaje de la unión del sector agrario y que esto es un problema de todos". Ha destacado que el sector agrario y ganadero es el "primer eslabón" en la producción de alimentos, por lo que "nos afecta a todos". "El sector agrario somos todos", ha insistido

Por otro lado, ha destacado que la protesta busca, además, que "los grandes poderes económicos no controlen el sector agrario". Por eso, ha pedido "el apoyo mayoritario de la población y que sea consciente de lo que está pasando".

Preguntado por los periodistas si se volverán a sacar los tractores a la calle en futuras protestas, ha contestado que "nos estamos dando un tiempo" para ver "cómo van funcionando" las mesas de trabajo que se han creado. Al respecto, ha criticado que se ponga como "excusa" las diferentes elecciones regionales y las europeas y ha remarcado que "a nosotros no nos vale". "Que no os quepa la menor duda que si en un tiempo no llegan las reivindicaciones que creemos que tienen que llegar volveremos a nuestra lucha y tomaremos las medidas que creamos convenientes en cada momento", ha manifestado.

En cuanto a los objetivos de la asociación Semilla y Belarra, ha explicado que se busca "llegar al mayor número de asociados, tener un poder, las cosas claras y empezar a trabajar", primero con un objetivo a nivel regional, llegando al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, para, a continuación, "ponernos en contacto con las diferentes comunidades, de ahí a Madrid y de Madrid a Europa".

REUNIÓN CON AGRICULTORES Y GANADEROS DE OTRAS CCAA Y FRANCIA

Alberto Alecha ha explicado que este sábado se ha mantenido una reunión con representantes del sector agrario de Álava, Guipúzcoa, Soria, Castellón, Aragón, Cataluña e Iparralde.

"Nos hemos ido dando cuenta de que los problemas que teníamos ganaderos y agricultores muy diferentes, desde el norte de Navarra hasta el sur, también los tienen desde Francia hasta Portugal, desde toda Europa y todas las comunidades", ha indicado.

Si bien ha reconocido que "no son los mismos problemas los de todos", el principal y compartido es que "nos vamos a extinguir". "O conseguimos que entre todos se cambien las cosas o esto no tiene futuro, o vamos a estar gobernados alimentariamente por grandes instituciones que querrán que comamos lo que ellos quieran, no lo que se produzca aquí con los controles que ahora tenemos", ha advertido.