Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha alertan: "Nos estamos planteando no sembrar"

Estamos en otoño con temperaturas primaverales y veraniegas, algo que se nota en el turismo. Pero, la ausencia de lluvia tiene también efectos muy negativos. En Castilla-La Mancha, la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía es preocupante. Aunque esta semana han recuperado 2,2 hectómetros cúbicos, todavía siguen almacenando una escasa cifra de 471,09 hectómetros cúbicos, lo que supone el 18,7% por ciento de su capacidad. Ha finalizado el año hidrológico más seco desde que comenzaron los registros y los datos no engañan.

Los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma explican a COPE esta alarmante burbujadel agua derivada de la falta de lluvias y, también, del trasvase Tajo - Segura. "Nos estamos planteando no sembrar, o sembrar menos y dejar más barbecho. Si no sacamos una producción mínima, no podemos seguir a este ritmo", explica Carlos Faustino Malo, agricultor de la provincia de Guadalajara.

Además, hay que añadir que la merma en cereales es del 40% con respecto al año pasado. En uva, la estimación es de un 25%. Por su parte, en olivar, se prevé una pérdida del 60% con respecto a la campaña anterior. Esto supondrá que la extracción de aceite de oliva tendrá unos rendimientos muy bajos.

Para paliar esta crisis de agua, en septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio luz verde a un trasvase 'cero' que autorizaba solo la derivación de los 7,5 hectómetros cúbicos destinados a abastecimientos urbanos que están reconocidos como mínimo en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. De la cabecera del Tajo que está en estos embalses no saldría más agua hasta nueva orden. Aun así, para Castilla-La Mancha no será suficiente.

Las primeras lluvias apenas se han notado sobre los embalses como para cambiar esta situación. Mientras, esta crisis también podría empezar a notarse en el levante español. Sigue bajando la reserva en las aguas del Júcar y Segura. La Confederación Hidrográfica del Segura mantiene el estado global de prealerta por escasez en la cuenca. De momento, evitan entrar en alerta de sequía gracias a la explotación de los embalses tras lluvias registradas la pasada primavera, así como los aportes del Trasvase Tajo-Segura, la reutilización de aguas y las aportaciones realizadas por la desalación.