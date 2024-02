Agricultores se concentran en Algeciras: "Estamos trabajando a pérdidas y hasta aquí hemos llegado"

Medio centenar de agricultores han protagonizado este lunes una concentración en el polígono industrial de La Menacha, en Algeciras (Cádiz), desde donde han denunciado el estar trabajando "a pérdidas", por lo que han amenazado con no dejar entrar camiones que no formen parte de la Unión Europea.

"Hasta aquí hemos llegado", ha clamado Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6-F en declaraciones a Europa Press desde La Menacha, donde se han reunido para tratar de bloquear el Puerto de Algeciras, algo que no se ha producido ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no les han permitido dicha movilización al no contar con los permisos necesarios para ello.

Guzmán se ha desvinculado de la tractorada que se llevará a cabo el jueves 22 de febrero por parte de las cuatro asociaciones agrarias de la provincia de Cádiz --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias-- en la que se saldrá desde Jerez hasta este puerto y que sí que cuenta con todos los permisos necesarios para ello por parte de la Subdelegación del Gobierno.

"Cuando nos dicen cuánto gana un agricultor, un ganadero o un pescadero, esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto pierde un agricultor, un ganadero o un pescador. Estamos trabajando a pérdidas y hasta aquí hemos llegado. Nos tienen que respetar", ha dicho la portavoz de esta plataforma independiente de agricultores, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que les den su apoyo.

Así, ha asegurado que gracias a sus compañeros en los lineales de los supermercados "se está comiendo en condiciones con los fitosanitarios que cumplen las normativas de la Unión Europea" y que "gracias a estos compañeros que estamos aquí en Algeciras, estamos evitando que todo lo que está entrando de Marruecos llegue a Europa". "Ya no queremos ni que entren con los mismos fitosanitarios que nosotros, no van a entrar porque no forman parte de la Unión Europea", ha añadido tajante.

En ese sentido, ha aseverado que "aquí no va a entrar nada que tengamos nosotros para vender", poniendo de ejemplo que "en Valencia estén las naranjas colgadas en el árbol y estén entrando de Egipto y de Turquía. Eso se ha terminado".