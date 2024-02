Agricultores de Castellón protestan con tractores contra las políticas de "restricciones" al campo para cultivar

Agricultores de la provincia de Castellón se han manifestado hoy con tractores para protestar en contra de las políticas agrarias de la Unión Europea a través del llamado Pacto Verde que, según han apuntado, "suponen restricciones al campo para cultivar".

Así, los manifestantes han salido de la Ciudad del Transporte de Castelló, donde habían sido convocados, y han llegado hasta la Subdelegación del Gobierno, donde han entregado a la subdelegada un manifiesto con sus reivindicaciones, así como almendras de la zona alta de Castellón para protestar por "los bajos precios" de este producto. Así mismo, los manifestantes han hecho entrega a la Guardia Civil de un ramo de flores por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate.

Un grupo de agricultores se han enfrentado a los portavoces de esta convocatoria porque querían quedarse frente a la Subdelegación del Gobierno, mientras que los convocantes, que han pedido el permiso, pretendían seguir con la protesta sin quedarse parados allí.

Uno de los portavoces de los agricultores que han protagonizado la protesta ha aclarado a los medios de comunicación que no pertenecen a ninguna organización agraria. Según ha indicado, "el problema no es exactamente la sequía, sino las políticas agrarias que se están realizando desde Europa a través del llamado Pacto Verde, que suponen restricciones al campo para cultivar".

"Vamos perdiendo posibilidades de cultivar y vamos abandonando, con lo cual al final los productos vienen desde otros países sustituyéndolos y contaminando más, pues estamos aumentando los gases de efecto invernadero a la vez que estamos arruinando a la agricultura, y lo dice un informe de la CE al que los políticos no han hecho caso", ha subrayado.

Según ha apuntado, los manifestantes piden la derogación de las leyes "de falso medioambientalismo que están arruinando a la agricultura y contaminando mucho más a nivel global", así como que se revisen los acuerdos comerciales "que nos crean una competencia desleal, que hacen que las empresas europeas vayan a cultivar a otros países".

TIERRAS ABANDONADAS

Al respecto, ha destacado que en la provincia de Castellón hay más del 20 por ciento de tierras ya abandonadas y esto va "exponencialmente". "Hay que deterner las políticas que nos perjudican a los agricultores, pues tanto el Gobierno como las organizaciones agrarias no hablan de estas leyes medioambientales y de estos acuerdos indecentes, sino de una ley que no puede funcionar en un mercado libre, que es la ley de la cadena alimentaria, y de unas medidas de cláusulas espejo que en realidad están diciendo que tenemos que competir con otros países, cuando tenemos que tener preferencia a vender dentro del club que somos y los demás tienen que venir a complementarnos, no ha sustituirnos", ha añadido.

Otro agricultor que representa a la zona de secano de la provincia ha indicado que no están defendiendo a la agricultura, sino a la sociedad, "pues si el agricultor o ganadero desaparece, pasaremos a depender de terceros, y si desaparece en Europa la independencia alimentaria, pasaremos hambre".