El PP agradece el "ejemplo" dado por los falleros" pero lamenta las peleas y botellones por falta de Policía

Afirma que la Plaza del Ayuntamiento es "intocable" para las 'mascletaes' aunque apoya actos "complementarios" en barrios

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha agradecido a todas las comisiones falleras el "comportamiento ejemplar" que han mantenido durante las Fallas, donde "han velado para cumplir las normas", si bien ha lamentado las peleas y botellones por falta de efectivos policiales.

"Era la primera gran fiesta que se ha celebrado y el éxito es de ellos. Han sido un ejemplo para todos. Las Fallas son fiesta y cultura segura, y lo han demostrado" ha señalado en un comunicado.

Sin embargo, Catalá ha recalcado que "no se puede obviar que ha habido botellones y altercados y peleas que no se han controlado por falta de efectivos policiales" y ha denunciado que el equipo de gobierno de Joan Ribó "se ha visto obligado a contratar seguridad privada porque no tenía agentes".

"Y eso es consecuencia directa de la falta de planificación y de agentes", ha dicho, y ha condenado los altercados que ha habido, como el sufrido la Falla Grupo Antonio Rueda que anoche sufrió "un ataque por parte de un grupo de menores, donde se emplearon palos".

En esa línea, ha advertido: "Quien venga a Valencia a generar violencia y confrontación no es bienvenido", y ha lamentado también que el dispositivo de limpieza ha sido "insuficiente y hoy se ha visto claramente cuando esta mañana a primera hora y la gente llegaba a su trabajo todavía había restos de la 'Cremà'". "Con el PP, Valencia estaba impoluta la mañana siguiente de la cremà".

PIROTECNIA

Por último, y sobre la descentralización de la pirotecnia, una posibilidad sobre la que Ribó se ha mostraro partidario, Catalá ha señalado que la Plaza del Ayuntamiento es "la catedral de la pólvora y eso es intocable". No obstante, apoya que, además de en la Plaza, se hagan castillos y mascletàs en los barrios, "como un acto complementario y siempre coordinado con los falleros, y será un apoyo más a los pirotécnicos".