Agosto Clandestino proyecta este martes 'Una historia de amor y deseo', segundo largo de Leyla Bouzid

Agosto Clandestino proyecta este martes 'Una historia de amor y deseo', segundo largometraje de la directora tunecina Leyla Bouzid. La cita será a las 19,30 horas, en la Filmoteca Rafael Azcona en Logroño.

En esta cinta, la autora relata un romance entre dos estudiantes de origen árabe emigrados a París repleto de pinceladas literarias que aliñan el relato.

La directora tunecina Leyla Bouzid reincide, con la magnética 'Una historia de amor y deseo', en el estudio de la encrucijada a la que se enfrenta la juventud árabe actual, atrapada entre un tradicionalismo conservador y una rebeldía fulgurante.

Rodada en 2021, el largometraje estuvo nominado a los Premios César: Nominada a mejor actor revelación (Sami Outalbali) en los Premios César del cine francés en el mismo año 2021, cuando también participó en la sección oficial del Festival de Valladolid - Seminci.

La sinopsis de la cinta cuenta como Ahmed, de 18 años, francés de origen argelino, creció en el extrarradio de París. En la universidad conoce a Farah, una joven tunecina llena de energía que acaba de llegar a la capital.

Mientras descubre una colección de literatura árabe sensual y erótica que nunca imaginó que existiera, Ahmed se enamora perdidamente de Farah y, aunque se siente literalmente abrumado por el deseo, intentará resistirlo.

Leyla Bouzid es una directora y guionista tunecina, nacida el 1º de junio de 1984, en Túnez. Pasó su infancia y adolescencia en su país natal, antes de mudarse a París. para estudiar literatura en la Universidad de la Soborna.

Ahí, comenzó a involucrarse con compañeros que estudiaban cine y co-dirigió algunos proyectos, lo que empezó a despertar su interés por el cine y la llevó a estudiar sobre ello en La Fémis. Leyla filmó su cortometraje tesis, Twitching, en su país natal, mismo que compitió en festivales internacionales y con el que obtuvo algunos reconocimientos.

Su ópera prima, As I Open My Eyes (2015), fue estrenada y aclamada en el Festival de Cine de Venecia, colocándola como una de las cineastas a seguir y cuya carrera ha continuado con A Tale of Love and Desire (2021), que tuvo su premier en el Festival de Cannes en 2021.

Agosto Clandestino está organizado por la Asociación Cultural Planeta Clandestino, Ediciones del 4 de Agosto y la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona, contando con la colaboración del Gobierno de La Rioja.