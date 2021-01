La aglomeración en la cabalgata de Valencia enfrenta a Compromís y PSPV-PSOE

La cabalgata de Reyes de Valencia, que registró una concentración ciudadana en la plaza del Ayuntamiento en momentos de restricciones de movilidad por la pandemia, ha provocado un enfrentamiento entre los grupos del gobierno local y autonómico (Compromís y PSPV-PSOE), mientras que la oposición ha pedido la dimisión del concejal de fiestas y ha exigido responsabilidades al alcalde y a la Conselleria de Sanidad.

En las redes sociales se han hecho virales varios vídeos en los que se observa una importante acumulación de personas durante la llegada al Ayuntamiento de València de los autobuses, de dos pisos y descubiertos, con los Reyes Magos.

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana (Compromís), ha asegurado que la aglomeración se produjo "en un momento puntual", cuando los reyes magos entraron en la Casa Consistorial y las personas que se encontraban en el exterior (al aire libre), que habían acudido sin convocatoria previa ni publicidad, se acercaron a las vallas que se habían colocado para garantizar la seguridad.

Galiana ha indicado que se siguieron "todas las indicaciones y normas de las autoridades sanitarias, publicadas tanto en el BOE como en el DOGV, al igual que se ha hecho en todas las actividades que se han organizado por parte del Ayuntamiento alrededor de las fiestas de Navidad".

La recepción de los Reyes Magos ha generado un cruce de acusaciones entre miembros del PSPV y Compromís y reproches de otros partidos, que han pedido responsabilidades políticas y dimisiones.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló (del PSPV-PSOE), ha asegurado en su cuenta de Twitter, en la que incluyó uno de los vídeos, que "esta imagen y sus consecuencias eran evitables si se hubieran cumplido las recomendaciones de Sanidad. Debía evitarse a toda costa la concentración de personas. Lamentable".

Este tuit era contestado por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), quien, tras incluir el punto de la resolución de medidas restrictivas que alude a la celebración de eventos navideños, señalaba: "Sí, lamentable. Y también evitable, Consellera...".

A Oltra le respondía la vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, quien en Twitter decía: "Lo que me quedaba por leer. Yo misma he pedido a compañeros tuyos que anularán los autobuses. Por lealtad no he aireado públicamente la discrepancia como tú continuamente haces. Pero es inasumible que encima culpabilices a la consellera de un acto organizado por un compañero tuyo".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado la "irresponsabilidad del gobierno municipal con la situación que vive Valencia en las últimas semanas" y ha indicado que aunque el itinerario de la cabalgata no se conocía, sí que se sabía que llegaría a la plaza del Ayuntamiento, lo que ha provocó la concentración de gente.

Catalá ha pedido la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y al alcalde, Joan Ribó (Compromís) para que expliquen por qué no se prohibió la cabalgata "cuando teníamos 83 muertos y más de 3.900 contagios".

El síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, también entraba en la polémica señalando, en su cuenta de Twitter, que "el tripartito valenciano da espectáculos bochornosos día sí y día también. El último es a costa de una cabalgata de Reyes permitida el mismo día que se anunciaban restricciones y se batía el récord de contagios: 4.000. Mucha pelea y nadie asume la responsabilidad".

Por su parte, el portavoz de CS en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido la dimisión del concejal de Fiestas, Carlos Galiana, mientras que VOX ha pedido una reunión urgente y extraordinaria de la junta de portavoces para analizar estos hechos, porque según su portavoz, José Vicente Gosálbez "han jugado con la salud de los valencianos al consentir concentraciones en la cabalgata que nunca debieron consentirse. Deben producirse ceses o dimisiones ya".

También la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia ha denunciado que el alcalde de València, Joan Ribó, "se ha burlado" de los hosteleros y de los ciudadanos "en un día de duras restricciones difíciles de digerir" tras decidir el Consell el cierre de estos establecimientos a las 17 horas. EFE