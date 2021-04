Agentes lamentan que sea un tribunal el que ordene a Cataluña vacunarles

Policías y guardias civiles valoran el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat a que "sin excusa alguna" garantice "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes en Cataluña pero lamentan que haya tenido que ser la justicia la que le obligue a hacerlo.

Las asociaciones y sindicatos de las fuerzas de seguridad del Estado recurrieron ante los tribunales la discriminación de los policías y guardias civiles en Cataluña que no estaban siendo vacunados en la misma proporción que los Mossos.

Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, ha manifestado a Efe tener una "sensación agridulce", ya que a la alegría por el hecho de que se vacune a policías y guardias civiles se une la pena "por el continuo abandono y desprecio al que estamos sometidos por el gobierno catalán".

"Es una lastima que tenga que ser la justicia quién obligue a que las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña sean vacunados", ha lamentado.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Pedro Carmona, ha señalado a Efe que, más allá de una resolución judicial, demandan que la vacunación "al fin sea una realidad para que deje de jugarse con la salud" de los agentes destinados en Cataluña.

El auto, según ha recordado, reconoce las reiteradas denuncias lanzadas por AUGC a lo largo de las últimas semanas, "en cuanto a la discriminación de guardias civiles a la hora de ser vacunados en esa comunidad autónoma".

Carlos Moralres, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha calificado de "motivo de satisfacción" que el TSJC "se pronuncie en favor del sentido común" y ha recordado que ya denunciaron que no se pude hacer política con un tema tan serio como es la salud pública y que con la salud de los policías, y por extensión con la de los ciudadanos, no se juega.

No obstante, ha lamentado que hayan tenido que ser los tribunales "los que arreglen, tarde, la falta de acción" de la administración, por lo que ha advertido de que seguirán pendientes del proceso de vacunación y, una vez completado, pedirán que se depuren responsabilidades.

Por la Unión Federal de Policías (UFP), su portavoz José María Benito, ha recordado que denunciaron ante la Fiscalía de Cataluña la negativa a vacunar a los policías y ha calificado de "positivo" el auto al considerar que una comunidad no puede decidir a quién vacuna y a quién no, porque es "una discriminación y un acto de xenofobia".

A su juicio, la actuación de la Generalitat demuestra "un odio visceral" hacia las fuerzas de seguridad del Estado y "no es ni justo, ni ético, ni legal ni moral", a la vez que pide que la vacunación de policías y guardias civiles empiece cuanto antes.

Para la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil es "vergonzoso" que hayan tenido que ser los tribunales quienes ordenen que se suministre la vacuna a policías y guardias civiles, consecuencia de que "en Cataluña no se ha respetado la estrategia nacional de vacunación" poniendo con ello en riesgo la salud de los agentes y las personas con las que tratan a diario.

Fuentes de esta asociación han subrayado a Efe que el daño ya está hecho, por lo que la UO va a seguir adelante con la querella presentada, "pues los políticos que anteponen su ideología a la salud deberían quedar inhabilitados".

Por su parte, la secretaria regional de Jucil (Asociación Profesional de la Guardia Civil) en Cataluña, Mercedes Cívico, ha valorado el auto y ha subrayado que "por fin se ha hecho justicia". EFE