Agentes claman en Madrid: Esto es un desastre, no hay medios para protegernos

Laura Camacho y Fran Gallego.

El trasiego de denunciantes por el coronavirus no ha bajado en la comisaría madrileña de San Blas, donde los agentes no comparten su bolígrafo y no tienen mascarillas. La situación se reproduce en otras dependencias de la región, con un clamor unánime de policías y guardias civiles: "Es un desastre, no hay medios para protegernos".

En la Comunidad de Madrid hay más de 20.000 policías dependientes de la Jefatura Superior de Policía o de los servicios centrales. Los guardias civiles son alrededor de 13.000. A ellos se suman 6.000 policías municipales en Madrid y varios cientos de otros cuerpos locales.

La mayoría de ellos trabaja en la calle o en dependencias policiales en contacto con ciudadanos y detenidos. "Si estamos ante una situación excepcional, que se tomen más medidas excepcionales de turnos o de trabajos", reclaman los sindicatos, que exigen medidas de protección.

Varios efectivos agentes destinados en la comisaría de San Blas relatan a Efe que hace unos días los responsables repartieron una caja con unas 25 mascarillas que estaban caducadas desde hace tiempo.

Aseguran que lo peor no es eso, porque solo las pueden usar si se sospecha que un ciudadano puede tener el coronavirus. "Entonces, te pones la mascarilla, se la pones al ciudadano y rellenas un formulario justificando ese uso", explica a Efe uno de los agentes, que reconoce que por no perder tiempo y retrasar el servicio hay compañeros que no usan esa protección.

En otra comisaría de la región, el funcionario que está en la puerta y que le queda poco para jubilarse decidió hace días ponerse mascarilla y guantes. Al fin y al cabo, es el que habla con todo aquel que entra.

"Inmediatamente, le dijeron que se lo quitara, que creaba alarma y que se lo pusiera solo si sospechaba, pero, ¿cómo va a detectar él si entra una persona infectada?", explican fuentes policiales.

Los agentes consultados aseguran a Efe que son conscientes de que muchos tienen que estar en la calle y que no pueden teletrabajar, pero solicitan que les doten de medios de protección y que se restrinjan sus servicios.

"EL CIUDADANO NO DEBERÍA VENIR A COMISARÍA POR COSAS MENORES"

"La gente no viene menos a comisaría; al contrario, viene casi más, por cosas menores, a denunciar que ha perdido el DNI o pequeños daños... Esto se debería de posponer", opina indignado un agente.

Lo que sí permanecía cerrado este viernes era, por ejemplo, la oficina de expedición de carnés y pasaportes de Virgen del Puerto, donde un cartel advertía de que se debía a la pandemia.

Si se habla de medios de protección en las dependencias policiales las recriminaciones aumentan. "El gel con alcohol se acaba y algunos lo llevan de su casa, ya que en los chats se comenta que hay varios policías infectados en la capital", dice un policía que no comparte su bolígrafo con los ciudadanos que acuden a la comisaría.

Otra funcionaria se encargó de hacer un pedido a una farmacia para que en su grupo tuvieran guantes y alcohol ante la inacción de la administración.

Muchos opinan que la presencia en la calle es ineludible, pero que también hay otras unidades de investigación que podrían hacer el trabajo desde casa.

Lo cuenta otro policía de la Comisaría General de Policía Judicial: "Si los juzgados están casi cerrados, las investigaciones pues esos trámites también se posponen".

En su puesto de trabajo están a turno ciego, es decir, de tarde o de mañana sin cruzarse con los compañeros. ¿De qué sirve si toco el mismo teclado o el teléfono? Podríamos trabajar perfectamente desde casa en nuestros oficios y luego remitirlos al jefe, reflexiona.

Tampoco ve "normal" que los compañeros sigan viajando por sus investigaciones. "Hemos vuelto de Valencia, otros han ido a Salamanca a un juzgado por otro tema... se debería aplazar", sostiene.

TENEMOS QUE JUSTIFICAR EL USO DE LA MASCARILLA

No dista mucho la situación en los cuarteles de la Guardia Civil: se sigue atendiendo al ciudadano en principio sin mascarillas y guantes, sin respetar la distancia de seguridad recomendada, relata a Efe un agente de un pueblo del noroeste de la región, que también explica que tienen que justificar el uso de las "escasas" mascarillas que reciben.

"La gente viene al cuartel como siempre, a denunciar cualquier cosa... No veo concienciación", dice el guardia.

"A los jefes les da igual: por ejemplo, en Barajas hay familiares de guardias que han tenido contacto directo con positivos confirmados y tienen que ir al servicio... que vayan y se pongan mascarilla y guantes".

"La Guardia Civil no se da cuenta de la situación tan grave", denuncia este agente.

Los patrullajes preventivos y los controles de tráfico se siguen haciendo, con el consiguiente peligro para los agentes, según la Asociación Unificadas de Guardias Civiles (AUGC), que demanda que solo se presten los servicios fundamentales, dotando a los guardias de los equipos necesarios.

"El GRS de la Comunidad de Madrid, la unidad de élite seguía haciendo hasta esta misma mañana prácticas de tiro y la pruebas de aptitud, cuando en otras comunidades están en cuarentena en sus casas, por prevención, y en alerta por si tienen que actuar", relatan desde AUGC Madrid, que detalla que el cuartel de El Escorial se ha cerrado y el de Majadahonda se ha desinfectado porque puede haber dos positivos.

MERCADILLO DE VILLAVERDE A TOPE

De vuelta a la capital, los 6.000 policías municipales han respirado más aliviados con la suspensión de conciertos y grandes eventos y creen que todos los mercadillos deberían estar prohibidos

"Ayer jueves el mercadillo de Villaverde estaba lleno, la gente fue igualmente a pesar de las recomendaciones... y se mantuvo la vigilancia pero desde dos puntos", relata a Efe un agente municipal de Madrid.

Reconoce que se han "rebajado" los servicios del cuerpo al cancelarse conciertos y otros grandes eventos, y que si se argumenta que se puede tener el virus los agentes se quedan en casa en cuarentena.

Es el caso de dos compañeros que recientemente fueron a un desalojo en el barrio de Tetuán y la persona que iban a desahuciar aseguró que tenía el coronavirus, por lo que permanecen en sus casas en preventivo.

Según los datos recabados por representantes sindicales hay confirmados unos diez casos entre los policías municipales de Madrid, en diferentes distritos.

Tanto la Policía Nacional como la Municipal comienzan a desinfectar algunos coches, pero no con garantías en muchos casos porque, según dice a Efe un agente municipal, lo hacen los propios compañeros "con un bote de alcohol y papel".