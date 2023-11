PP afirma que sanidad de C-LM "hace aguas" e insiste en reforzar la Primaria y atajar listas de espera como prioridades

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado que la sanidad pública en la región "hace aguas" y urge modernizar la Atención Primaria y poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera.

Se ha referido así ante los medios por lo hechos acaecidos este pasado fin de semana en la región y, según ha remarcado Hernández, "dos hechos insólitos hasta la fecha", con dos concentraciones simultáneas de ciudadanos quejándose en las calles a causa de "la nefasta gestión en materia sanitaria del Gobierno de García-Page", han informado los 'populares' en nota de prensa.

Por un lado, ha señalado, en Sigüenza cientos de personas se manifestaron para reclamar una mejora en la atención del ámbito rural de toda la zona y por otro, en Tomelloso, más de 3.000 personas se concentraron también para reclamar la UCI del hospital del municipio.

Hernández ha asegurado que "no es nada nuevo" ya que todos los días "vemos, escuchamos y leemos quejas y reivindicaciones permanentes sobre la sanidad de Castilla-La Mancha por la nefasta gestión de este Gobierno".

Como ejemplo, el Hospital Universitario de Toledo atesora las peores listas de espera del conjunto de hospitales de la región y a la vez, en palabras de la viceportavoz, son las peores listas de espera del país. "Es muy urgente poner en marcha un plan. Paco Núñez lo ha propuesto en numerosas ocasiones, incluso firmó ante notario su compromiso para poner en marcha un plan de choque para paliar las listas de espera, aunque Emiliano García-Page rechaza cada propuesta del PP de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

"No se puede tolerar la situación que estamos viviendo en tantos puntos de la sanidad pública de la región. Del mismo modo, la Atención Primaria pasa por un momento tremendamente delicado", ha comentado. A la falta de pediatras y de médicos en los centros de salud, en los centros de especialidades y en los consultorios médicos, hay que sumar también la falta de material técnico necesario. Por ello, Hernández ve necesario también modernizar la Atención Primaria.

Hernández ha defendido que lo que necesitan los castellanomanchegos son ya "hechos" y no promesas, ni palabras de un Emiliano García-Page "a lo que, sin duda, nos tiene ya muy acostumbrados".

Hernández ha destacado que la responsabilidad es únicamente de Emiliano García-Page ya que lleva al frente del Gobierno 9 años y, por tanto, "de gestión sanitaria y de responsabilidad". Ya no sirven las excusas, ni buscar culpables y, por ende, lo que necesita urgentemente Castilla-La Mancha es actuación en materia sanitaria que hoy es más necesaria que nunca", ha aseverado.

CARRERA PROFESIONAL SANITARIA

"Hay falta de equipamiento técnico, pero también de personal. Es urgente aumentar las plantillas en atención primaria, es urgente la contratación de nuevos profesionales sanitarios para modernizar y mejorar la atención primaria en nuestra región. Y todo eso se podría conseguir si se recuperase la carrera profesional sanitaria", ha resaltado la 'popular' Alejandra Hernández.

Desde el PP han manifestado que para ellos es algo más que necesario y que ya denunciaron el pasado año que el Gobierno socialista de la región recogía por ley una prohibición expresa de no poner en marcha la carrera profesional sanitaria. Hernández ha vuelto a denunciar que este año, en los presupuestos generales para el 2024, "Page ha vuelto a prohibirla expresamente", por tanto, ningún sanitario de la región podrá recuperar esa carrera.

Hernández ha afirmado que es fundamental recuperarla porque la carrera hará mucho más atractiva a la profesión en la Comunidad Autónoma y permitirá a muchos sanitarios obtener ese reconocimiento profesional, ya que muchos profesionales sanitarios eligen otras comunidades autónomas donde sí que se les reconoce esa carrera.

Asimismo, ha criticado que hay muchos edificios antiguos que ya no reúnen las condiciones mínimas y no se está tomando ningún tipo de medida. Como ejemplo, Hernández ha referenciado el Centro de Especialidades de Illescas, que lleva con goteras toda la pasada legislatura y ha lamentado que teme que "seguirá así". "Si no pueden arreglar ni unas simples goteras, poco podrán hacer por la sanidad del resto de la región".