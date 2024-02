El PP afirma que el Gobierno del PSOE "castiga a Córdoba sin capacidad eléctrica"

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha asegurado este lunes que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "están castigando a Córdoba sin posibilidad de ampliar la capacidad eléctrica de nuestra provincia, y muy especialmente en la zona Norte".

En una rueda de prensa, Cabello ha lamentado que los gobiernos socialistas de Andalucía "nunca se han preocupado por presentar una planificación integral y estratégica de infraestructuras eléctricas", de modo que "hemos vivido 40 años de dejadez por parte del PSOE que han estado relegando las oportunidades de los andaluces".

Según ha continuado Cabello, uno de los parámetros para medir la riqueza y el bienestar de una comunidad son los km de red eléctrica por millón de habitantes. "Hoy los andaluces contamos con la mitad de red eléctrica que la media de España, tenemos 712 kilómetros frente a los 1.231 de la media española", ha detallado.

Así las cosas, ha expresado que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2012-2026 del Gobierno de Sánchez "perjudica a Andalucía y a Córdoba con inversiones muy por debajo de los 782 millones de euros que nos corresponden por población, superficie, nivel de consumo y potencialidad".

Tal y como ha explicado, "Sánchez solo da financiación para realizar el dos por ciento de las inversiones que necesitamos. Además, el 80 por ciento de las inversiones que se recogen en ese plan eran actuaciones que no se han ejecutado y que se vienen arrastrando de planes anteriores, nos han retirado proyectos de un plumazo y no se han tenido en cuenta las particularidades de Andalucía", ha dicho Cabello.

La secretaria general popular ha recalcado que la Junta de Andalucía, con el Gobierno de Juanma Moreno, "hizo un esfuerzo importante para presentar alegaciones a ese plan siempre desde el diálogo, con ayuntamientos y diputaciones de todo signo político, con agentes sociales", entre otros, pero "el Gobierno de Sánchez ha negado a Córdoba ampliar su capacidad eléctrica".

La propuesta trasladada desde la Junta de Andalucía al Ministerio contaba con una inversión para la provincia de Córdoba de 106 millones de euros para infraestructuras de energía eléctrica. De esta cantidad,ha afirmado Cabello, "el Gobierno de Sánchez solo ha concedido 17 millones para Córdoba, que se destinarán a proyectos heredados de la planificación anterior que no se han ejecutado, que no cubren las necesidades de la provincia para el desarrollo de las renovables ya que no cumplen las necesidades de red para evacuación de energía renovable".

"Esto supone un agravio para la provincia de Córdoba ya que el Gobierno de Sánchez nos está negando oportunidades y nos deja en desigualdad de condiciones respecto al resto de España. Además, frena la atracción e instalación de empresas, y supone dejar desprotegidas a zonas con grave riesgo de despoblación", ha afirmado.

En el mismo sentido, Araceli Cabello se ha referido a las palabras del ministro Óscar Puente ante el incendio de un tren en Cáceres, donde dijo que "hay que acostumbrarse a las incidencias porque son lo normal". Así, "ante esta indolencia del Gobierno del PSOE me pregunto si los cordobeses también tenemos que acostumbrarnos a la desigualdad de oportunidades".

Asimismo, la popular se ha preguntado si también hay que acostumbrarse "a que las grandes empresas busquen otros territorios para invertir, a que haya zonas desprotegidas, sin posibilidades de desarrollo y poniendo en riesgo la creación de miles de empleos, o si tenemos que acostumbrarnos a que el reto demográfico azote a algunas comarcas por la falta de recursos del Gobierno central", a lo que ha añadido que "si piensan eso están muy equivocados porque no nos vamos a callar, seguiremos reclamando lo que merecemos".

"Ante un Gobierno que se ha olvidado de los cordobeses", ha continuado Cabello, "desde el Partido Popular seguiremos reclamando "alto y claro lo que nos pertenece".