El PP afirma que el acuerdo PSOE-Podemos "hipoteca el futuro de los riojanos"

El acuerdo PSOE-Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, conocido recientemente, "hipoteca el futuro de los riojanos, que pagaremos un alto precio para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa unos meses más, con el apoyo de los populistas e independentistas".

Ante las declaraciones realizadas hoy, día 15, por la portavoz del Grupo socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, sobre este acuerdo, el Partido Popular de La Rioja se ve en la obligación de exigir a Andreu que no mienta a los riojanos y no trate de engañarles con un acuerdo que supone el paso previo para la recesión económica.

En este sentido, "la historia se repite y, de nuevo, un Presidente socialista trata de aplicar las viejas recetas que condujeron a este país a la peor crisis económica de su historia. Las recetas acordadas entre el PSOE y Podemos son las que ya aplicó Zapatero: incremento de gasto, subidas de impuestos, aumento de déficit y endeudamiento".

Todos los riojanos recordamos "cómo terminó la anterior etapa de gobierno socialista aplicando estas recetas". El PSOE "no es de fiar, nunca aprenden de los errores y ahora se empeñan en adoptar unas políticas que fracasaron en el pasado. El acuerdo que tanto gusta a Andreu pone las bases para que la economía española se desacelere y para que regrese la destrucción de empleo, seña de identidad de los gobiernos socialistas".

Los riojanos, como el conjunto de los españoles, "vamos a ser quienes costeemos los acuerdos alcanzados a espaldas de la ciudadanía entre Sánchez y el independentismo catalán. Así, regresa el afán confiscatorio del PSOE que plantea incrementar impuestos (Impuesto de Sociedades, IRPF, transacciones financieras, servicios digitales, Patrimonio o 'dieselazo') sin develar cuánto prevén recaudar".

El acuerdo PSOE-Podemos "está repleto de brindis al sol y de propaganda preelectoral". Por ejemplo en materia de pensiones, ya que la propia Ministra de Economía socialista o el Secretario de Estado de Seguridad Social "ya han reconocido que aplicar el IPC sin considerar otras variables no es sostenible en el tiempo".

En cuanto al incremento del Salario Mínimo, la decisión de Sánchez-Iglesias desautoriza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central y los agentes sociales en 2017 y que contemplaba una subida gradual hasta los 850 ? en 2020, lo que permitía que la economía española la asumirá sin perjudicar el empleo.

Concha Andreu tira de argumentario, pero no engaña a nadie. La proclama de revertir los recortes del estado del bienestar con este acuerdo no se sostiene se mire por donde se mire. Gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, hoy se destina 26.000 millones de euros más al gasto social que cuando el PSOE abandonó el Gobierno. Del mismo modo, las supuestas bondades de este acuerdo en materia de vivienda no son tales, ya que incrementar la rigidez del alquiler conseguirá reducir la oferta y subir el precio.

En definitiva, la operación cosmética orquestada por el PSOE para tratar de blanquear un pacto entre perdedores de elecciones que sólo trata de ganar tiempo alcanzado acuerdos de espaldas a los españoles está condenada al fracaso, como lo están estos Presupuestos de 2019 que se encontrarán con la oposición responsable del Partido Popular.