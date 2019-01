Afines a Iglesias quieren unidad pero no aclaran si cuentan con Errejón

Los dirigentes de Podemos en la órbita de Pablo Iglesias han apostado por que hoy salga del Consejo Ciudadano una solución de unidad y cooperación para que la marca morada salga reforzada de cara a las citas electorales de mayo, aunque ninguno ha aclarado si ese deseo de unión pasa por contar con Íñigo Errejón.

José García Molina, secretario general de Podemos de Castilla La Mancha, cree que la reunión de hoy es la ocasión perfecta para "bajar la temperatura" que, según él, se ha elevado demasiado y debatir la crisis interna "calmados y cara a cara".

Y sobre todo, ha subrayado, discutir con criterio político "y de oportunidad" porque hay unas elecciones en cuatro meses "y hay que estar a la altura".

Si bien anteriormente había defendido públicamente que Podemos no podía ser "una máquina de expulsar gente", hoy no ha querido posicionarse sobre la situación de Errejón, señalando que hacer declaraciones a los medios, como han estado haciendo estos días, no les ha ayudado demasiado.

Ha explicado que lo que se decida para la candidatura de Madrid lo tienen que decidir las organizaciones territoriales porque así se acordó en Vistalegre.

Sobre el mensaje previo de Iglesias a la reunión del Consejo Ciudadano, en el que ha afirmado que Errejón no es un traidor y llama a una nueva confluencia, García Molina se ha limitado a señalar que lo que diga el secretario general "hay que tenerlo siempre en cuenta" pero el debate es lo importante.

También ha hecho hincapié en que hay que actuar con calma y "desde la cordialidad" el responsable de Castilla y León, Pablo Fernández, quien además ha emplazado a Podemos a dejar de hablar de ellos mismos para centrarse "exclusivamente" en los problemas que afectan a España.

Sin desvelar cuál es su postura ante la candidatura de Más Madrid por la que ha apostado Errejón, ha subrayado que hay que hablar de todo y dar una solución política al problema que afecta a la formación "desde la premisa irrenunciable del mandato de los inscritos".

Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos, se ha mostrado convencido de que hoy saldrán de su sede de la calle Princesa "fuertes y con un discurso unitario" con el fin de aglutinar "a todo el progresismo de izquierdas" para que en las elecciones de mayo "el pueblo salga reforzado".

Cree que hay que recoger "todas las sensibilidades" y adaptarlas a las exigencias de la población" porque es lo que quiere la gente unidad y soluciones a sus problemas".

"Muchas veces la izquierda nos entretenemos en los puntos, en las comas y en las pancartas y no hablamos de los problemas reales de la sociedad", ha recalcado.

Ha defendido que en Podemos "cabe todo el mundo" porque lo importante, ha señalado, es atender los derechos de las personas.

Otra de las dirigentes del núcleo duro de Iglesias, Gloria Elizo, ha confiado en que hoy se llegue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, sin precisar cuáles, y ha asegurado que discutirán "con responsabilidad", sabiendo dónde están en este momento y con la esperanza de que "todo vaya bien" y haya un gran resultado en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Ione Belarra, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, ha asegurado que hablarán con todos, mientras que Noelia Vera se ha limitado a decir "debate, debate".