Afganistán.- El primer ministro británico aplaude la labor de las tropas tras una "desgarradora" evacuación de Kabul

Asegura a las familias de los caídos en la guerra de Afganistán que sus muertes "no fueron en vano"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha aplaudido este domingo a las tropas encargadas de la misión de evacuación de la capital afgana, Kabul, y asegurado a las víctimas de los militares caídos durante dos décadas de guerra en Afganistán que sus muertes "no fueron en vano".

En un discurso publicado en su cuenta de Twitter, Johnson ha asegurado que la salida británica de Afganistán ha sido "la culminación de una misión que no se parece a nada visto en la vida" tras la salida a última hora del sábado del último avión con evacuados a Reino Unido.

"Las tropas y funcionarios del Reino Unido han trabajado las veinticuatro horas del día hasta un plazo implacable en condiciones desgarradoras", ha asegurado Johnson.

"Han agotado toda su paciencia y su capacidad mental que poseen para ayudar a las personas que temen por sus vidas, y han visto de primera mano bárbaros ataques terroristas en las colas de personas a las que intentaban consolar, así como en nuestros amigos estadounidenses", ha añadido en referencia al atentado perpetrado el jueves por Estado Islámico, que costó la vida a 170 personas.

"Es gracias a sus colosales esfuerzos que este país ha procesado, verificado, examinado y transportado a más de 15.000 personas a un lugar seguro en menos de dos semanas", ha confirmado el primer ministro, entre ellas 5.000 de ellas eran ciudadanos británicos y sus familias.

A continuación, Johnson se dirigió a las familias y seres queridos de las tropas británicas que "dieron todo". "Su sufrimiento y sus dificultades no fueron en vano, porque no ha sido un accidente que desde hace 20 años no se haya lanzado ningún ataque terrorista contra Reino Unido u otro país occidental" con la envergadura de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Fue gracias a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas que lucharon para eliminar las redes de (el fallecido líder de Al Qaeda) Usama Bin Laden, y gracias a la dedicación de las tropas británicas, los trabajadores humanitarios, los diplomáticos y otros, hemos ayudado a educar a 3,6 millones de niñas", ha indicado.

"Independientemente de lo que depare el futuro para Afganistán, tendrán ese regalo por el resto de sus vidas, un regalo que le pasarán tanto a sus hijas como a sus hijos", ha concluido.