Afganistán.- Pakistán pide a la comunidad internacional que "se comprometa" con el Gobierno talibán de Afganistán

El asesor de Seguridad Nacional de Pakistán, Moeed Yusuf, ha pedido a la comunidad internacional que "se comprometa" con el Gobierno talibán en Afganistán frente al riesgo de volver a la inestabilidad de su anterior mandato hace tres décadas.

"Estamos tratando de asegurarnos de que el mundo comprenda la importancia de no volver a cometer los errores del pasado", ha aseverado Yusuf en conferencia de prensa celebrada este miércoles, recoge la cadena Al Jazeera.

El funcionario paquistaní ha añadido que para su nación es "imperativo" buscar la paz y la estabilidad de Afganistán y del conjunto de la zona, y que, por tanto, en eso es en lo que el Gobierno está "enfocado".

Es por esto que Yusuf ha pedido que las potencias internacionales se comprometan con el nuevo Gobierno afgano en lugar de cortar lazos, pues en este caso se estaría abocando a la población de Afganistán a vivir de nuevo lo que sucedió hace casi tres décadas.

"Al participar (en acuerdos con Afganistán), esencialmente están diciendo que vamos a ver de manera constructiva cómo ayudar a Afganistán por el bien del afgano", ha dicho Yusuf, quien además ve necesaria dicha colaboración si se quiere ejercer cierta influencia en aspectos relacionados con las garantías de Derechos Humanos.

El representante de Pakistán, país vecino de Afganistán, ha remarcado que su país no puede proporcionar legitimidad al Gobierno talibán, si no que esta es una decisión que le corresponde a Occidente.

Por último, Yusuf ha informado de que el Gobierno de Pakistán ha mantenido conversaciones con los líderes talibán sobre aspectos de seguridad, especialmente vinculadas con el grupo armado talibán de Pakistán, que tiene una fuerte presencia en el este de Afganistán.

"Dejamos absolutamente claro que no podemos aceptar ningún terrorismo de suelo afgano y, francamente, la respuesta clara es que no hay ningún interés en permitir que eso suceda, por lo que ahora el objetivo nuevamente es la gestión de fronteras y asegurarnos de que a estos (combatientes) no se les permite operar de la forma en que lo hacen", ha zanjado.

Pakistán ha visto cómo el número de ataques a sus fuerzas de seguridad ha aumentado en el noroeste del país, en lugares cercanos a la frontera con Afganistán, desde que los talibán tomaron el poder el pasado mes.