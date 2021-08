Afganistán.- Francia detendrá las evacuaciones desde Kabul el jueves si Estados Unidos no retrasa su salida

El Gobierno francés ha admitido que no podrá seguir con las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul a partir del jueves si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no accede a retrasar más allá del 31 de agosto la retirada de las tropas norteamericanas, como le reclaman países como Francia.

El primer ministro galo, Jean Castex, ha recibido la información por boca de Nicolas Roche, jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que ha reconocido en presencia de periodistas que, por cuestiones logísticas, el puente aéreo que París ha organizado con Kabul y Abu Dhabi concluirá el jueves de noche, según fuentes diplomáticas francesas consultadas por Europa Press.

Le Drian ya subrayó el lunes que veía "necesario" contar con más tiempo para completar el proceso de evacuaciones. "Estamos preocupados por la fecha límite fijada por Estados Unidos", advirtió, en línea a lo que ya han manifestado otros gobiernos convocados este martes junto a Biden a una reunión de urgencia del G7 centrada en la crisis afgana.

Francia ha logrado evacuar por ahora a unas 2.000 personas y no ha ofrecido una estimación precisa de cuántas personas puede sacar en los próximos días. Los gobiernos alemán y español ya han reconocido que, si Biden no mueve la fecha límite, no podrán completar todos los traslados que serían necesarios.