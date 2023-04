Afectados de ELA piden en el Congreso desbloquear la ley contra la enfermedad

(Corrige el titular y la guía de la NA3200)

Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) han registrado este miércoles en el Congreso una solicitud a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pidiendo que se desbloquee la tramitación de la Ley ELA, registrada hace más de un año en la Cámara Baja.

"Hoy estamos aquí para empezar a exigir responsabilidades porque creo que demasiada paciencia hemos tenido durante este año, un mes y 11 días de bloqueo injustificado, sin dar ni siquiera una explicación", ha denunciado Jorge Murillo, presidente de la asociación aragonesa de ELA (ARAELA).

También han acudido al Congreso enfermos de ELA, como el exfutbolista Juan Carlos Unzué o Esther Portillo, que han criticado la paralización de la ley, que han definido como "ninguneo".

Los enfermos de ELA, junto a los diputados de Ciudadanos Edmundo Bal y Sara Giménez, han exigido cuidados continuados por personal cualificado para evitar, según ha contado Murillo, que enfermos mueran atragantados en una residencia por no recibir los cuidados necesarios.

"No os podéis hacer la idea de la cantidad de compañeros que mueren simplemente porque sus cuidadores no consiguen gestionar y extraer una flema, sobre todo, cuando no tienen una traqueotomía como la mía", ha denunciado el presidente de la asociación aragonesa.

Murillo se ha mostrado convencido de que Batet podría "decantar" la balanza a favor de la tramitación de la ley ELA.

Además, ha retado a los principales líderes políticos a mirar a los ojos a los 4.000 enfermos de ELA y se ha preguntado qué respuesta obtendrían los enfermos entonces.

Precisamente a la incidencia de esta enfermedad se ha referido el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejon, quien ha denunciado que su tramitación no debería ir orientada por la cantidad de enfermos que la sufren y se ha mostrado convencido de que si fueran más personas las afectadas, las formaciones políticas se "habrían dado más prisa".