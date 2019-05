Afectados del 17A denuncian trabas para ser reconocidos como víctimas

Carla Samon Ros

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha denunciado el "maltrato institucional" a las víctimas que sufren secuelas psicológicas por los atentados del 17A, y ha exigido mejorar los protocolos para que el Estado no les trate como si solo buscaran una indemnización.

"Sólo cinco personas han sido reconocidas por el Gobierno como víctimas psicológicas de los atentados", ha lamentado en una entrevista con Efe Sara Bosch, coordinadora de la UAVAT, una plataforma que ya ha tramitado más de doscientas solicitudes al Ministerio del Interior, que es el órgano competente para ayudar a las víctimas de terrorismo.

La UAVAT se constituyó a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017 y está compuesta por psicólogos clínicos, forenses, psiquiatras y profesionales expertos en la atención a víctimas de acciones terroristas y grandes catástrofes, en colaboración con instituciones y organizaciones como la Asociación 11-M de afectados por el terrorismo.

Desde los atentados, esta plataforma, impulsada por Robert Manrique -una víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987-, ha gestionado la tramitación de 214 solicitudes para ser reconocidos como víctimas del terrorismo, entre los que se encuentran varios heridos y testigos presenciales, por las secuelas psicológicas que muchos de ellos han experimentado.

Cada persona ha podido realizar, dentro del plazo legal de un año, más de una solicitud -en función de las distintas tipologías de víctimas establecidas en los protocolos-, lo que explica que los 214 trámites hayan sido realizados por 114 personas, de las que, a día de hoy, 68 han tenido una respuesta oficial del Ministerio: 17 solicitudes de ayuda han sido concedidas en su totalidad y 4 de manera parcial, mientras que 47 han sido desestimadas (de éstas, 44 pedían ayuda psicológica).

A pesar de que, según datos de la UAVAT, el 78 % de los testigos directos de los atentados sufrieron lesiones psicológicas, Interior "sólo" ha aceptado cinco casos, cuatro de ellos familiares de víctimas mortales.

Los principales argumentos del Gobierno para justificar las denegaciones son, según la coordinadora de la UAVAT, que no hay evidencia del nexo causal, que no consta en el listado de heridos facilitado por la Generalitat de Cataluña y que no estaba en el lugar exacto de la trayectoria de la furgoneta.

"Cientos de víctimas no lo hicieron suficientemente bien", ha criticado con amargura Bosch en relación al hecho de que todos estos procesos "son complejos" y "requieren diversa documentación", como un informe de asistencia sanitaria de los días próximos al atentado, una denuncia o un tratamiento realizado por un especialista en psiquiatría o psicología clínica.