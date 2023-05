PP afea que no hayan abierto aduanas de Ceuta y Melilla cuando se cumple un año del "giro" de Sánchez sobre el Sáhara

El senador del Partido Popular (PP), el melillense Juan José Imbroda, ha criticado que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla no se hayan abierto cuando está a punto de cumplirse un año de la apertura de fronteras, concretamente el próximo 27 de mayo, tras el giro del presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre la postura de España en conflicto del Sáhara Occidental.

En declaraciones a los periodistas, Juan José Imbroda ha manifestado que en su formación no entienden como en estos doce meses se han realizado dos pruebas para ver el funcionamiento de las futuras aduanas, cuando en el caso de Melilla existe desde hace más de cien años; o que la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, esté hablando de aduana regional o internacional cuando la que ha existido siempre ha sido internacional.

"No comprendemos que a estas alturas se esté hablando por parte de la delegada del Gobierno qué se va a hacer una aduana, que diga que la aduana comercial que se tiene que hacer sea internacional pero no regional como estaba antes; no sé sinceramente a qué se refiere dice 'como estaba antes' porque siempre ha sido internacional" ha remarcado.

El que es también candidato a la Presidencia de Melilla por el PP ha declarado, en respuesta a la delegada del Gobierno, que "no sé si esta señora, que es de aquí, de Melilla, sabe algo porque siempre ha sido una aduana internacional, aduana europea y aduana comercial europea de Melilla, siempre, por lo tanto, de regional nada".

A juicio del dirigente popular, "ese es un invento que se han sacado de las mangas que no sé para dónde va, por lo tanto esto es lo que hay hasta ahora mismo: no hay ni aduana regional ni internacional, no hay nada; ahí está un muro de cemento y aquí está desde hace cinco años cerrada ante la incompetencia total del Partido Socialista que gobernaba en Madrid y gobierna en Melilla".

Por último, Juan José Imbroda ha señalado que confía en un cambio de Gobierno, tanto en Melilla como en el Ejecutivo Central, para revertir esta situación: "El PP tiene gente preparada, capacitada, con experiencia y gestión demostrada; sabemos lo que hay que hacer con Melilla de cara al futuro. Tenemos 19 años de experiencia acreditada y avalada por los melillenses" ha resaltado el senador y candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma.