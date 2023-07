AEE niega que la instalación de un parque eólico en Viana do Castelo (Portugal) esté afectando a la pesca

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha manifestado que en los dos años de operación del parque eólico marino instalado en la costa de Viana do Castelo (Portugal), a nivel global e individual en prácticamente todas las especies, no se ha producido una reducción en las capturas de pesca, y ha precisado que en 2021 y 2022 el volumen total de capturas y el valor económico de las mismas ha experimentado un incremento significativo respecto a los años anteriores a la construcción del parque.

Así lo ha apuntado la Asociación Empresarial Eólica a raíz de una visita de pescadores de la Cofradía de San Miguel de Tajao (Tenerife), junto a varias cofradías, organizaciones de productores y asociaciones de pescadores de Portugal y Galicia, a la costa de Viana do Castelo, donde están instalados tres aerogeneradores flotantes, similares a los que se podrían colocar en Tenerife, y que aseguraban estaban afectando a las zonas de pesca.

Desde la Asociación han aclarado que en 2020, año de la construcción del parque, ha habido una reducción en las capturas en Viana do Castelo al igual que en el resto del país, aunque matizan que no se puede diferenciar bien qué parte ha sido por la actividad de construcción del parque y qué parte lo ha sido por el impacto de las restricciones derivadas del Covid, ya que se observa una reducción similar en todo el país.

A este respecto, AEE señala que la reducción de 2020 ha sido un hecho puntual, ya que al año siguiente se han recuperado e incluso superado los niveles de pesca anteriores a la construcción del parque (y/o a los del impacto de las restricciones por el Covid).

La Asociación incide en que la única especie sobre la que se observa una reducción es sobre la caballa, aunque precisa que su efecto es a nivel global en Portugal y no tiene nada que ver con el parque eólico marino.

Así pues, desde AEE hacen hincapié en que las variaciones anuales en las capturas de diferentes especies (tanto en otros puertos de Portugal como en Viana do Castelo en años previos a la existencia del parque) "son una constante del medio marino y nunca se podrá concluir que un efecto observado puntualmente en las capturas pueda ser consecuencia, negativa o positiva, de la presencia del parque eólico marino".

DATOS DE CAPTURAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

Según datos sobre pesca publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, conjuntamente con la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos, la media de desembarques de los últimos diez años (2012 a 2021) en Viana do Castelo ha sido de 2.367 toneladas anuales. Y en 2020, año de construcción del parque eólico WFA, el total de desembarques en Viana do Castelo ha sido de 2.010 toneladas, un 15,1% inferior a la media de esos diez años.

En el total de Portugal continental se produjo también una reducción en los desembarques de pesca del 15,4% con relación a la media de esos diez años. Es decir, la reducción de capturas en 2020 en Viana do Castelo es equivalente a la experimentada en el resto de Portugal, por lo que "no se puede inferir que se debió a construcción del parque eólico. Al contrario, es probable que la reducción puntual durante 2020 estuviera afectada por el efecto de las restricciones del COVID sobre la actividad pesquera", tal y como señalan desde la Asociación Empresarial Eólica.

En 2021, primer año de operación del parque eólico WFA, los desembarques en Viana do Castelo han ascendido a 2.887 toneladas, la cifra más alta de los últimos diez años, un 22% superior a la media de esos años. También a nivel total de Portugal continental se ha producido un incremento respecto a la media de los últimos diez años, aunque únicamente del 6,7%.

En 2022, segundo año de operación del parque eólico, los desembarques en Viana do Castelo se han mantenido en niveles similares al año anterior, con un volumen de capturas de 2.771 toneladas. Además, en 2022 se ha alcanzado el máximo de aportación económica de 11,2 millones de euros. En el resto de Portugal continental, tanto el volumen de capturas como su valoración económica han experimentado un descenso respecto a 2021, mientras que en Viana do Castelo se mantienen o incrementan.

Analizando 2021 por grupos de especies, el 71% de los desembarques en Viana do Castelo corresponden a peces marinos (sardina, chicharro, congrio, faneca, lubina, atún y lenguado, fundamentalmente), el 19% a moluscos (pulpo en su gran mayoría) y el resto son crustáceos y otras especies diversas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EVOLUCIÓN DE LA PESCA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

En 2021 se ha producido un incremento de las capturas de sardina en Viana do Castelo y también a nivel de todo Portugal continental (+85,4%). Asimismo, se ha dado un incremento en 2021 de las capturas de chicharro (+8,7% en Viana do Castelo y +13,9% en el total de Portugal continental). Las variaciones entre años son una constante, tanto a nivel de Viana do Castelo como de todo Portugal. Las capturas de 2021 descargadas en Viana do Castelo son similares a las de 2017 y las capturas de 2019 han sido altas.

En el resto de especies (salvo la caballa): congrio, faneca, lubina, atún, lenguado, rayas, merluza, bonito, besugo, rape y especies diversas, no se observa ninguna reducción o incremento notable salvo las variaciones habituales entre años.

La evolución de la caballa es muy irregular entre años, observada también a nivel de todo Portugal. Haciendo un análisis por puertos y yendo de norte a sur se comprueba que la reducción de 2021 en Viana do Castelo (8 toneladas en 2021 frente a las 73 toneladas de media del periodo 2017-2021) se observa también y de forma mucho más exagerada en otros puertos como Matosinhos, Aveiro o Figueira da Foz. Sin embargo, más al centro, en Peniche, Sesimbra o Sines también se produce una disminución, pero en menor proporción. Y siguiendo más hacia el sur, en Lagos, Portimao y Olhao se produce un incremento. Por alguna razón se ha producido un desplazamiento hacia el sur en las capturas de esta especie y desde AEE sostienen que ello no tiene nada que ver con el parque eólico marino.

Los desembarques de moluscos corresponden prácticamente en su totalidad a pulpo (en un 98,6%). En 2020 se produjo una reducción en sus capturas, que en 2021 se ha recuperado a los niveles habituales.

Desde la perspectiva de la valoración económica de las capturas, los años 2021 y 2022 han sido los mayores de la última década. Los desembarques de pulpo son los que mayores ingresos representan, siendo las cifras de 2021 similares a las de años anteriores, salvo en 2020 por lo explicado anteriormente sobre el descenso en capturas, pero destacando el incremento significativo de 2022 en esta especie.

En el resto de las especies, la lubina ocupa el segundo lugar, seguido de la sardina, lenguado, atún, faneca, congrio, etcétera. Desde AEE precisan que no hay ninguna especie en la que se produzca una reducción de ingresos observable con respecto a los años antes de la construcción del parque, salvo en el caso de la caballa mencionado anteriormente y sin relación alguna con la existencia del parque eólico marino.

Por otra parte, según datos publicados por Datapescas donde se pueden consultar los datos provisionales de 2021, los desembarques en Viana do Castelo ascienden a 2.770 toneladas, de nuevo muy superior a la media entre 2012 y 2021, siendo el segundo año de mayores desembarques después de 2021. Por el contrario, el total en Portugal continental en 2022 ha sido de 106.845 toneladas, cifra inferior a la media de los diez años anteriores.