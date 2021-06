CC advierte que el Gobierno canario tendrá que acudir al TC si quiere "salvar" el REF

Coalición Canaria-PNC ha advertido al Gobierno de Canarias que tendrá que acudir al Tribunal Constitucional "si realmente quiere salvar el REF y defender a las Islas", según ha informado el secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, al término del Consejo Político Nacional, el primero de los nacionalistas tras el VII Congreso Nacional celebrado el pasado mes de noviembre.

Fernando Clavijo exigió al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que se sume al "frente común" para "defender el ataque de Madrid a los fueros canarios porque de lo contrario no es digno de ser presidente de Canarias". En este contexto, insistió en que la única vía "es el Constitucional tras el decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y si no lo lleva, seremos los nacionalistas los que impulsaremos un Pronunciamiento del Parlamento de Canarias, pero el atropello del Estado a Canarias no se quedará sin defensa", apostilló.

Asimismo, Clavijo calificó al Estado "no solo de perpetrar un ataque a los fueros canarios, sino de actuar desde la deslealtad institucional" tras la presentación primero de una enmienda en el Senado al Proyecto de Ley de Fraude Fiscal, que "esconde la supresión del diferencial fiscal recogido en el REF" y, posteriormente, "con la aprobación del citado decreto ley de esta semana que liquida ese diferencial fiscal del 80% a las producciones cinematográficas, 100% en el caso de las Islas Verdes, de forma unilateral y sin el informe vinculante del Parlamento de Canarias".

El líder de los nacionalistas canarios recordó que fue Coalición Canaria "la que denunció desde el minuto uno la vulneración del Estado por la puerta de atrás a los derechos de los canarios y canarias con una enmienda en el Senado" y advirtió que un presidente que "no anteponga los intereses de Canarias, que no defienda a Canarias, no es digno de ser presidente".

Por este motivo, insistió en el Constitucional como la única vía que deberá acompañar al informe que emitirá el Parlamento porque "el fuero canario ya fue vulnerado por el Estado no solo con la enmienda de los socialistas en el Senado sino con el decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que fija en 12,4 millones el tope a los incentivos al cine y no los 18 y 20 millones de euros que fija el diferencial fiscal reconocido en nuestro REF".

El secretario general nacional de CC aseguró que el Gobierno de Canarias "está permitiendo que Madrid desmonte nuestros fueros y nos aleje más" y puso como ejemplo del impacto de la industria del cine en islas como Fuerteventura, que supuso solo el año pasado la inversión de 14 millones de euros.

"Eso significó la supervivencia bares, restaurantes, de carpinterías de aluminio o madera, peluquerías, maquilladores, extras, en total, 2.000 puestos de trabajo directos y eso es lo que está en juego, la pérdida de economía, de competitividad y de empleo y el incremento de pobreza y marginalidad en las Islas". En este sentido, insistió que "con su sumisión a Madrid, el PSOE hace que Canarias pierda, que nuestras pymes y autónomos pierdan, que nuestra economía pierda", agregó.

"MENTIR A LOS CANARIOS".

La portavoz de Coalición Canaria-PNC, María Fernández, acusó de "mentir a los canarios" sobre el recorte del REF y denunció que "si el Gobierno canario no es contundente abrirá la puerta al recorte de más derechos". Fernández señaló que los socialistas "han mercadeado con nuestros fueros, consolidados y recogidos por ley".

La portavoz nacionalista reclamó "una respuesta contundente para impedir que el Estado menosprecie a Canarias" y señaló que "esto no lo haría el Estado con otros territorios, lo hace con Canarias porque aquí no hay un Gobierno que le plante cara, hay un Gobierno que obedece a los dictados de Madrid".

Por su parte, el secretario nacional de Organización, David Toledo, detalló el contenido de la primera reunión del Consejo Político Nacional tras el VII Congreso celebrado en noviembre; un Consejo Político Nacional que es fruto de la renovación de todos los órganos nacionales e insulares. Así, explicó que "orgánicamente" estamos "en un momento en el que ya hemos culminado la renovación de todas las islas y de la organización juvenil", y en estos instantes "estamos inmersos en las renovaciones locales donde previsiblemente entre julio y agosto estará el partido renovado al 100% y preparado para seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho".

Toledo recordó que CC "es un partido en constante evolución" y señaló que "pocos partidos como el nuestro se ha regenerado tanto y tan continuamentee" y lo ha hecho "no ahora; lo ha hecho siempre porque es nuestra forma de entender la política". El secretario de Organización dio cuenta del trabajo realizado durante los últimos meses de intensa agenda, conformando el equipo de las secretarias ejecutivas, "que están haciendo un trabajo magnifico, recorriendo Canarias, reuniéndose con colectivos, asociaciones y organizaciones para poder dar una respuesta en estos tiempos tan complicados". "Tiempos", añadió, "en los que los canarios y las canarias necesitan respuestas inmediatas y no titulares grandilocuentes".

"Gracias a ellas y al trabajo de todo el partido en general", prosiguió, "hemos presentado mas de 500 medidas, unos 18 documentos, todos buscando soluciones y aportando una forma distinta de entender y gestionar Canarias". Sin embargo, "el resultado a esta mano tendida ha sido, negar la mayor".

Para Toledo, todo el proceso congresual que termina ahora Coalición Canaria evidencia que "se equivocaron aquellos que llevaban años diciendo que los nacionalistas, fuera del poder, iban a desaparecer fruto de las batallas internas". "Se equivocaban; ni peleas, ni abandono de apoyos; al contrario" y señaló que "hemos, como les acabo de relatar, completado el proceso congresual y lo hacemos sin peleas, sin enfrentamientos y con mucho debate interno y con más número de afiliados que hace dos años".

"Esos que se han empeñado en crear ese relato son los mismos que en los años 90 dijeron que el nacionalismo canario era como un sarampión que desaparecería en 15 días. Han pasado casi treinta años y seguimos vivos. Desde el Gobierno antes y desde la oposición ahora. Porque cambia la sociedad y cambia la situación política pero lo que nunca cambiará es la fuerza del compromiso con Canarias de todos y cada uno de nuestros militantes", apuntó.

En este sentido, Toledo explicó que la organización cuenta ahora mismo con casi 25.000; "unos 600 nuevos militantes en este año, con una estructura territorial asentada en las 8 islas, con comités locales, con 7 organizaciones juveniles, y un paraguas nacional".

Finalmente, el secretario de Organización explicó que el próximo otoño la organización activará una Conferencia política sobre el municipalismo y otra sobre la Canarias postCovid. "Para esta formación política el municipio, los barrios, los pueblos son el epicentro de nuestro genoma nacionalista, ahí nacimos, en los colectivos vecinales, en las asociaciones de fiestas, en las organizaciones juveniles, en los colectivos culturales, por eso empezaremos el curso político con una Conferencia Municipal, porque ese es el germen de esta formación política", concluyó.