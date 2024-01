IU advierte que no contempla "ni como hipótesis" la privatización de la ITV y critica las declaraciones de Barbón

Izquierda Unida Convocatoria por Asturies ha mostrado este sábado su rechazo tajante a la amenaza de privatización de la ITV en Asturias y, advierte, que no la contempla "ni como hipótesis".

El secretario de Estrategia y Política de Alianzas, Alejandro Suárez, ha criticado la nula oportunidad de las declaraciones por parte del Presidente de Asturias, Adrián Barbón, sobre una cambio de modelo en la gestión de ITVASA, justo cuando el PP plantea una ofensiva para la entrada de empresas privadas en un servicio clave para garantizar la seguridad del parque móvil de Asturias.

"Izquierda Unida de Asturias rechaza frontalmente la posibilidad de resolver un conflicto laboral privatizando un servicio público", insiste IU que añade que "un Gobierno en el que esté IU no contempla, ni como hipótesis, la privatización de servicios públicos y sí contempla una negociación en la que no se le dé la razón a los trabajadores cuando no la tienen".

Para el dirigente, plantear una entrada de capital privado en ITVASA tiene mayor calado del que pudiera parecer ya que, a su juicio, "genera un precedente muy peligroso para el resto de servicios públicos que puede tener, como es normal, problemas laborales".

En este contexto, según Alejandro Suárez, "lo que tiene que hacer una Consejería que dirige un servicio público es resolver esos problemas laborales". "Y, cuando los trabajadores no tienen toda la razón o se están equivocando, pues tiene haber la suficiente fortaleza política para reconducir el conflicto y situar una buena solución", añade IU.

"Lo que no puede ser es aprovechar un conflicto laboral para ligar intereses políticos e intereses privados. Y eso es lo que está pasando en Asturias en este momento, cuando el Presidente del Gobierno se equivoca profundamente y el PP presenta en la Cámara una ley para privatizar un servicio público: mañana será una ley para privatizar más servicios", asegura Suárez.