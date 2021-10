El PP advierte al PSIB de que con el REB ha escogido la lealtad "a Pedro Sánchez" y que "ese error los perseguirá"

La consellera de Hacienda critica que el PP no impulsó estas medidas cuando tenía mayorías absolutas

La diputada del PP Núria Riera ha advertido este martes al PSIB de que con el Régimen Especial de Baleares ha escogido la lealtad "a Pedro Sánchez" y que "ese error los perseguirá", en referencia a la votación en el Senado para tramitar la parte fiscal del régimen, con el posicionamiento en contra de los senadores socialistas.

Así se ha expresado Riera durante una pregunta parlamentaria en la que ha instado a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, a posicionarse respecto al debate en el Senado. Riera ha recalcado que la propuesta del PP salió adelante con el apoyo de otros partidos --entre ellos, el senador Vicenç Vidal, de MÉS--, de quienes ha dicho que tuvieron "sentido de Estado".

El PP también ha sostenido que el Govern ha tenido la propuesta fiscal del REB "escondida en un cajón" y ha defendido que con la votación en la Cámara Alta quedó expuesta "la verdadera cara del PSOE y de Francina Armengol". La diputada 'popular' ha añadido que las empresas de Baleares no quieren "fotos" sino "hechos", "no excusas sino compromisos, no discursos sino decisión".

Por su parte, la consellera ha contestado preguntando al PP por qué no impulsó estas medidas cuando tenía mayorías absolutas, y ha dicho que son los 'populares' quienes carecen de "sentido de Estado" por no haber apoyado propuestas del Gobierno central relativas a los fondos europeos o ayudas COVID para empresas.

Rosario Sánchez ha defendido la red de apoyo desplegada por el Gobierno debido al COVID: "No son fotos, son hechos", ha dicho. Además, ha criticado que el PP "ahora tiene un titular y se seguirá aferrando a él" con la votación en el Senado. En cualquier caso, ha afirmado que el Govern "seguirá trabajando" por desarrollar el REB que redactó.