Adriana Lastra: "Tudanca marcó una época y lo hará también en el gobierno de CyL"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, "marcó una época" y que también lo hará al frente del Gobierno de la Comunidad.

Además, ha reconocido que, aunque le aseguró al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que no hablaría de Pablo Casado ni de vacas, ha evitado referirse al presidente del PP, pero no a los bovinos: "No hablo de Casado porque no se presenta a las elecciones pero si quieren hablamos de vacas, de agricultura, de ganadería y del medido rural".

En este sentido, ha aseverado que "el compromiso con el medio rural español se demuestra en el BOE y se demuestra apoyando a los ganaderos y agricultores, no sacándose fotos delante de una explotación, sino sacando adelante leyes".

La vicesecretaria del partido ha realizado estas declaraciones este sábado en Burgos, hasta donde se ha trasladado para arropar a Tudanca en el arranque de campaña, y donde se ha mostrado "convencida de que Castilla y León, después de 35 años nefastos, se merece un cambio", un cambio que ha anticipado que llegará porque "ya se produjo hace dos años" aunque "hubo gente que traicionó a los votantes".

Castilla y León, ha agregado, se merece "una nueva generación política, se merece avanzar, crecer y que suba el empleo como lo hace en el resto de España y un gobierno que luche para que todas las provincias tengan oportunidades".

"Eso tiene un responsable que se llama PP, que no genera oportunidades y, por eso, el día 13 el PSOE va a ganar las elecciones en esta tierra, que se merece oportunidades, dinamismo y un futuro mejor porque lo que hemos visto en los últimos años es que trabajan en otras cositas: en la trama eólica, la financiación ilegal y en llevarse a paladas el dinero de los ciudadanos", ha criticado.

Por contra, ha destacado que Tudanca "es una persona honesta, trabajadora, cabezona y excepcional que lleva toda su vida dedicándose a mejorar la vida de los demás, a que Castilla y León salga adelante y que ha tenido muchas oportunidades fuera pero se ha quedado para trabajar por sus vecinos", ha elogiado en referencia a un candidato al que se ha referido como "honrado, trabajador y como un amigo".

"Experimentos ya los vivimos hace dos años y ha habido muchos pero el único cambio posible es el voto a Tudanca", ha aseverado, antes de recordar que es el mejor candidato.