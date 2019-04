El PP admite que los resultados "no son buenos" y lo atribuye al "efecto Vox"

ELECCIONES PP

El PP ha reconocido que los resultados de estas elecciones generales "no son buenos" pero lo atribuye al "efecto Vox", un partido que no ha "cristalizado" en escaños miles de votos, aseguran, y que ha provocado que Ciudadanos fuese visto como "refugio" del centro frente a esta opción de extrema derecha.,Según fuentes del partido, están muy "impactados" por esta derrota de los populares, pero no cuestionan de ninguna manera la dirección de Pablo Casado, que sigue siendo un