El PP admite gastos ilícitos en campañas 2007-8 pero no que los pagara Imelsa

La defensa del PP en el caso Imelsa, donde el partido está acusado como responsable civil subsidiario, ha admitido este martes que se produjeron gastos ilícitos en las campañas electorales de 2007 y 2008, pero ha insistido en que no hay constancia de que fuese una empresa pública, como Imelsa (dependiente de la Diputación de Valencia) quien se hiciese cargo de los mismos.

"Como explicó el gerente del PP, todos los candidatos tienen asignada una cantidad que se determina desde Madrid, pero podemos entender que personalmente pueda resultar frustrante que un candidato pueda querer hacerse un cartel con su foto o más publicidad. Desde luego eso es irregular, el PP no lo consiente y tiene normas para evitarlo, pero entendemos que aunque el partido no haya pagado esos gastos, no se puede determinar que los haya abonado una empresa pública", ha explicado el letrado Jorge Carbó en su intervención en la fase de informes finales.

A juicio de Carbó, primero se debería ver "si hay o no delito en la actuación de los cargos del PP y después determinar la posible responsabilidad civil subsidiaria", al tiempo que ha puesto en duda unas declaraciones del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, que afirmó en la fase de instrucción que fue esta empresa la que se hizo cargo de gastos electorales en Moncada, Vilamarxant y otros para las generales de 2008.

"El fiscal dice que Benavent ayudó a desentrañar la mecánica, pero no se explica exactamente cómo se arregló todo para que Imelsa pagase estos gastos -ha añadido-. La Guardia Civil encontró en Thematica, una empresa de un profesional de la publicidad, facturas por la elaboración de carteles, trípticos, etcétera, que nadie duda que se realizaran".

En este sentido, el letrado del PP considera obvio que "se pueden acreditar esos trabajos y también que el PP no los pagó, porque no están en su contabilidad", pero "nunca" se podrá acreditar que los pagase Imelsa, ha remarcado, algo que "ni siquiera hace la Guardia Civil, que lo considera verosímil".

Por el contrario, ha continuado este abogado, "hay explicaciones alternativas igualmente coherentes que no se han desmontado", como que los concejales de Moncada se hiciesen cargo del pago de estos gastos a través de una cuenta en la que depositaban sus complementos por asistencia a plenos y otras subvenciones que llegaban desde el Consistorio al grupo.

"Para destruir el principio de presunción de inocencia y confirmar un delito de malversación hace falta más", ha subrayado.

Respecto al papel del exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, el abogado del partido recuerda que "no es empleado" de este, "sino un cargo y un candidato, se le nombra coordinador de campaña, pero no es el todopoderoso factótum. Él decide qué candidato va en cada municipio, la coordinación de actos y poco más... No tiene esa capacidad de decisión que se le pretende atribuir para decidir lo que se gasta".

Por último, ha cuestionado que el PP se beneficiase con esta supuesta operativa delictiva. "Se puede beneficiar si sus candidatos ganan, pero el que se esfuerza por decorar su campaña por encima de lo que el partido le atribuye es el candidato, de modo que a quien beneficia no es tanto al partido como al propio candidato", ha concluido.