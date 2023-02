La administradora de la ILC puso objeciones a las contrataciones de Borràs

La exadministradora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha desvelado que la dirigente de JxCAT Laura Borràs anunció que su amigo Isaías H. se encargaría del proyecto de la web antes de adjudicarlo y que ella puso objeciones a los contratos menores: "esas irregularidades no me gustaban".

Así lo ha puesto de relieve Assumpta P., que hoy ha testificado en la quinta sesión del juicio en el que la presidenta suspendida del Parlament afronta una petición fiscal de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por trocear supuestamente el proyecto de la web de la ILC para adjudicarlo a dedo, en 18 contratos menores por un valor global de 335.700 euros, a su amigo Isaías H., también acusado.

Assumpta P., que fue administradora de la ILC entre 2011 y 2016, ha afirmado que Borràs era consciente de que una instrucción de 2011 del secretario general de Cultura -que se renovó en 2015-, recomendaba que todos los contratos menores -de menos de 18.000 euros-, se adjudicaran eligiendo el presupuesto más ventajoso entre tres propuestas y que no se podían encargar varios proyectos al mismo proveedor en un mismo curso ni renovarle año tras año.

Únicamente si se acreditaba que el proyecto solo lo podía desarrollar una misma persona o empresa debido a su experiencia se le podían adjudicar de forma directa, aunque se tenía que "justificar muy bien", para respetar la "libre concurrencia", ha precisado la testigo.

Pese a ello, según la testigo, cuando Borràs llegó al frente de la ILC, en 2013, les anunció que impulsaría un "proyecto importante" para desarrollar la web de este organismo -"habrá un antes y un después", ha recordado que les dijo- y les presentó a Isaías H. como la persona que "tiraría adelante" este trabajo, antes de que se le adjudicara.

Ya de entrada, ha indicado la testigo, le "extrañó" que la web se encargara a un externo y no al personal informático del departamento de Cultura, tras lo que ha recordado que todas las web de esta consellería las hacían los servicios técnicos de la Generalitat.

Una vez se abrió el primer proceso de adjudicación, Assumpta P. ha explicado que era el propio Isaías H. quien le enviaba a ella los presupuestos que optaban al encargo, que iban a nombre de distintas empresas pese a que "todo el personal de la ILC sabía" que detrás de ellos estaba el amigo de Borràs.

Por este motivo, la administradora se negó ante Borràs a seguir recibiendo en su correo electrónico esos presupuestos que le enviaba Isaías H., por lo que fue la responsable de la ILC y otro trabajador, Roger E., los que los recibieron a partir de entonces.

Según la administradora, Borràs era la que decidía la adjudicación de cada proyecto, sin que hubiera dudas de que "todos los trabajos" los hacía Isaías H., por lo que en más de una ocasión le dijo a la actual dirigente de JxCAT que no compartía lo que ocurría: "esas irregularidades no me gustaban y no quería que se perpetuaran".

Por este motivo, a principios de 2013, la administradora de la ILC sugirió a Borràs que se planteara hacer un contrato negociado, en vez de varios contratos menores adjudicados a su amigo, si bien la presidenta de la ILC le replicó que se trataba de "proyectos diferentes" y que no podía hacer un único encargo.

"Cuando en 2014 vi cómo iba todo, ya dije que se tenía que hacer un contrato negociado, porque ya era una cosa de más envergadura que requería un proyecto global, que se tenía que hacer de acuerdo con el marco vigente, con libre concurrencia y publicidad", ha agregado la testigo.

Al final de su interrogatorio, la defensa de Borràs ha preguntado a la testigo si antes de acudir a declarar se ha reunido con alguien "vinculado" con el juicio, a lo que Assumpta P. ha contestado: "vengo de mi casa acompañada por mi hijo". EFE

