Adelante reprocha a Junta que gaste 3 millones en Fitur: "Andalucía está promocionada; necesitamos inversión en sanidad"

Adelante Andalucía ha recriminado este lunes al Gobierno andaluz que prevea gastar 3 millones de euros para la promoción de la región como destino turístico en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid tras considerar que "no es sostenible este modelo turístico" y argumentar que "Andalucía ya está promocionada" y reclamar que "lo que necesitamos es inversión en sanidad, en industria".

Este planteamiento lo ha defendido en rueda de prensa el responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, quien se ha lamentado de "los tres millones de euros que se va a gastar el Partido Popular de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía otra vez en un modelo de turismo que es insostenible".

Salvador ha contrastado la gestión de servicios públicos, donde ha planteado que "la sanidad está colapsada, hay problemas en la educación pública andaluza con aulas masificadas", con el hecho de que la Junta de Andalucía toma la decisión de "gastarse el dinero de los andaluces en traer más turistas".

En su retrato de la situación que subyace a la llegada de más turistas, Adelante Andalucía ha planteado la paradoja de que "nos podemos encontrar este verano con los turistas jugando en los campos de golf, estando en las piscinas" cuando en paralelo "va a haber cortes de agua, como ha anunciado ya el presidente, en las ciudades y en los pueblos de Andalucía".

Salvador ha alertado de otra repercusión del incremento de turistas, como sería el caso de grandes capitales masificadas, entre los que ha nombrado los casos de Málaga y Sevilla, de manera que los "problemas de alquiler" se agravarían con "miles de turistas en casas de turismo rural, en casas de pisos turísticos, colapsando el mercado inmobiliario y poniendo unos precios para que los andaluces no podamos vivir".

El dirigente de Adelante Andalucía, quien ha reclamado "cambiar el modelo turístico", ha indicado que esa gestión del turismo "no supone trabajo, no supone salir de la precariedad", por lo que se ha reafirmado en la idea de que "la Junta de Andalucía deja de gastar el dinero, como ha gastado en la NBA y ahora en Fitur, en ese modelo turístico que no funciona y que ya está colapsado" y como contrapartida que "se apruebe la ley que hemos planteado de tasa turística".

Para defender esa iniciativa, con la que Adelante Andalucía ha calculado que la Junta de Andalucía podría ingresar 180 millones de euros, ha esgrimido que "los turistas que vienen son un fuerte impacto en nuestras ciudades" y, en consecuencia, "tiene también que aportar a los andaluces a las arcas públicas".

El responsable de Organización de Adelante Andalucía ha remarcado que la ley de tasa turística "conseguiría recaudar millones de euros que podríamos invertir en viviendas públicas y en revertir parte del impacto que sufre Andalucía con el turismo", por lo que ha reiterado que "está en su mano", del Gobierno andaluz, "poder recaudar con la tasa turística" para propiciar así "otro modelo de turismo".