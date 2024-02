Adelante presentará PNL en rechazo a que la Junta venda la finca Los Humosos: "Peligra un proyecto de éxito"

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía va a registrar una Proposición no de Ley (PNL) para que el Pleno del Parlamento se pronuncie y exprese su rechazo a los planes del Gobierno andaluz de la venta de la finca Los Humosos, ubicada en el municipio de Marinaleda (Sevilla).

El portavoz de este grupo, José Ignacio García, ha explicado la iniciativa este miércoles en rueda de prensa cuya presentación ha defendido por estimar que "este proyecto está en peligro" por cuanto "la Consejería tiene planes de vender estas tierras" y con ese propósito estima que "pondría en peligro un proyecto de éxito", por lo que ha abogado por la continuidad de "su carácter público" y que así "da empleo a cientos de personas".

Tras poner de manifiesto que sus explotadores, los jornaleros, "pagan un canon" y que de esta forma "se genera empleo", además de "anclar a la gente a los pueblos", José Ignacio García ha reprochado a la Consejería de Agricultura que "quiera vender las tierras a fondos de inversión, a una empresa privada para especular".

Ha defendido que su iniciativa para debate en el Pleno será para que esa finca "no se venda a una empresa privada y se mantenga el carácter público de la tierra", convencido de la necesidad de que exista "planificación cooperativa y comunal" que se garantiza a través de que en Marinaleda "existe un proyecto social que ancla a miles de personas".

"El Parlamento de Andalucía tiene que posicionarse sobre esto", ha sostenido el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, mientras que ha instado al Gobierno andaluz a que "al menos si no quiere protegerlo, que no intervenga", antes de proclamar que "es el momento de empezar a hacer ruido con este tema", con la premisa de que "la venta de Los Humosos es un ataque a un modelo de éxito que funciona en el campo andaluz".

La finca El Humoso, situada en el término municipal de Ecija (Sevilla), la adquirió en junio de 1987 el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) mediante oferta voluntaria. La finca, inicialmente de secano, se ubica en la zona regable de 'Los Humosos'.

La finca la gestionaba la empresa Tragsa bajo la supervisión del IARA al amparo del Convenio de llevanza de fincas hasta que concluyó su proceso de transformación en regadío y se adjudicó por concurso a cooperativas de agricultores.

En junio de 1990 el IARA convocó un concurso para la adjudicación en régimen de concesión administrativa con acceso a propiedad de 30 explotaciones agrarias familiares en la zona regable de Los Humosos.

Además de esta iniciativa, Adelante Andalucía ha dado cuenta de su actividad parlamentaria, que le llevará a presentar una Solicitud de Información y Documentación (SID), dirigida a la Consejería de Educación con objeto de contrastar los datos que ofreció la pasada semana en el Pleno del Parlamento la titular de este departamento, Patricia del Pozo, acerca de las ratios en las aulas de los centros escolares.

José Ignacio García ha esgrimido que "están obligados a dárnoslo" con el propósito de corrobar si esos datos "coinciden o no con las declaraciones de la consejera" y de ello deducir si "la consejera ha mentido en sede parlamentaria" y de esa forma evaluar " si los sindicatos, las ampas, y las asociaciones profesionales están equivocados en sus denuncias" sobre las ratios, por lo que ha colegido que "sospechamos que la consejera no dijo la verdad" y ha instado al Gobierno andaluz en ese caso a una modificación de la ratio por ley".

Adelante también registrará una pregunta dirigida a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por cuenta de una concentración de trabajadores de la limpieza de la sede central de este departamento en Sevilla por "incumplimiento de los convenios, vulneración de sus derechos básicos, sufrir represalías, acoso", así como ha anunciado que este jueves acompañarán a esas trabajadores en su protesta tras argumentar que "la Consejería no es neutral, es responsable", por lo que le ha instado a "romper con esta empresa si no cumple con sus obligaciones laborales" y que "la Junta de Andalucía no vuelva a contratar con esta empresa".