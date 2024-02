Adelante preguntará a Junta por acta de Inspección de Trabajo sobre seguridad laboral en personal del metro

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía hará una pregunta en el Pleno del Parlamento a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, sobre un acta de infracción que ha levantado la Inspección de Trabajo en el metro de Sevilla acerca de las condiciones de seguridad laboral en que se desarrollan su cometido el personal de la empresa Ilunión, expuesto sin la debida protección al polvo de sílice, según han explicado representantes de los trabajadores en rueda de prensa junto a la diputada Maribel Mora.

Mora ha planteado esa pregunta en pleno dirigida a la Consejería de Fomento por considerarla "directamente responsable" de esta situación, en tanto que la Junta de Andalucía participa con un 11,77% en el capital de la sociedad concesionaria de la explotación del metro, y tras remarcar que ya Adelante Andalucía dirigió una pregunta escrita a este departamento donde señaló que "no tenía ni idea de esa situación".

La diputada de Adelante ha considerado que "a nivel político se ha despreciado" la denuncia de estos trabajadores sobre la exposición a "un producto altamente contaminante que les produce silicosis", para considerar que "la consejera y el director del metro deben pedir perdón y lo siguiente es dimitir".

La trabajadora de Ilunión y representante de Prevención de Riesgos Laborales, Natividad Guerra, ha explicado que la mitad de la plantilla de Ilunión sobre trabajadores con discapacidad y "no podemos realizar trabajos con exposición a sustancias, a concentraciones elevadas de polvo de sílice", para asegurar que "hasta 2023 los trabajadores no recibieron los EPI (equipos de protección individual) adecuados a estas personas", a lo que ha sumado la falta de mascarillas y por ello se han visto "expuestos a agentes cancerígenos" cuando "las personas con discapacidad no deberíamos estar" en esas condiciones.

La también delegada de Prevención de Riesgos Laborales en Ilunión, Sandra Labrador, ha afirmado que "hemos estado una década expuestos" a ese polvo de sílice en las vías del metro al tiempo que ha apuntado que "la empresa desconoce la lista de trabajadores que durante 10 años hemos entrado en las vías" antes de advertir que "la silicosis y el cáncer de pulmón se desarrollan entre 15 y 20 años", por lo que ha reclamado a "los grupos parlamentarios que trasladen nuestra queja y preocupación" tras argumentar que "los errores de los empresarios se trasladan a enfermedades laborales".