Adelante pide cerrar 109 campos de golf mientras "no salgamos de la sequía": "O se da agua a los campos o los andaluces"

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles ante el problema de la sequía, cuya Mesa de Expertos convocó este martes el Gobierno andaluz bajo la presidencia del propio Juanma Moreno y esta jornada se celebra la Mesa de la Sequía nacional, que "hasta que no salgamos de la sequía hay que cerrar los campos de golf".

"O se da agua a los campos de golf o a los andaluces para su consumo, para la agricultura y sus necesidades básicas", ha proclamado en rueda de prensa el portavoz de este grupo, José Ignacio García.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha esgrimido que Andalucía, con sus 109 campos de golf, representa "una cuarta parte de todo el Estado", para seguidamente poner de manifiesto la magnitud del consumo de agua de estas instalaciones deportivas señalando que "gastan el mismo agua que un millón de personas, la misma cantidad que un millón de andaluces", a lo que ha sumado el dato de que "un campo de golf de 18 hoyos tiene el mismo consumo que una población de entre 15.000, 20.000 habitantes".

"No se puede entender las restricciones a los agricultores, al consumo de agua y se mantengan 109 campos de golf", ha argumentado García, quien ha presentado estas instalaciones como "éste es el modelo de Moreno Bonilla y sobre esto hay que decidir", convencido de que se trata de una práctica deportiva que por ese consumo masivo de agua es "insostenible con la vida".

José Ignacio García ha sostenido que, pese a estar de acuerdo con la concesión de ayudas a los agricultores para afrontar los problemas asociados a la sequía que éstas son "un parche que no soluciona el problema", "no tiene sentido que Moreno Bonilla vaya a Bruselas a pedir ayudas por la sequía y promueva regadíos intensivos no solo en la Corona de Doñana, sino en toda Andalucía".

"Se está impulsando un modelo de regadíos que sólo beneficia a los fondos de inversión dueños de las tierras", ha argumentado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha descrito una práctica como "arrancar olivos centenarios para sustituirlos por olivos superintensivos", para lamentar que es un procedimiento que "ni genera empleo ni es sostenible medioambientalmente".

Tras reiterar que "es el modelo de Moreno Bonilla", García ha abogado por "un modelo ecosocialista, que elimine los beneficios de las grandes multinacionales y ponga en el centro los derechos de los trabajadores, la sostenibilidad ambiental y un mecanismo para luchar contra la crisis climática".

Cuestionado por el coste de la pérdida de empleo que implicaría el cierre de los campos de golf, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha blandido que "la sequía va a generar problemas de empleo", en la propia agricultura para empezar, de manera que ha alentado a "buscar alternativas" por cuanto ha esgrimido que se trata de "un problema grave que se debe afrontar desde diferentes aristas", antes de esgrimir que "a lo mejor no hay agua para todos los sectores".

García ha estimado que el uso de agua reciclada para el riego de los campos de golf "no siempre se cumple", además de abogar por su empleo para "la limpieza viaria", antes de insistir en la idea de "plantear el agua como un bien escaso" y "abrir ese debate".

"No se trata de echar a competir a los trabajadores del campo con los de la hostelería", ha afirmado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha considerado que hay "sectores que generan un modelo de turismo insostenible" y ha pedido "limitar eso mientras dure la situación de sequía".