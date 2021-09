Adelante lamenta la "falta de recursos médicos" para los internos de Botafuegos

Los parlamentarios de Adelante Andalucía Ángela Aguilera y Ricardo Sánchez han lamentado la "masificación y situación deficitaria" para internos y trabajadores de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz).

Ambos representantes por la provincia de Cádiz han mantenido una reunión con el sindicato Acaip en la que han podido conocer las condiciones de trabajo de estos funcionarios y "la falta de recursos sanitarios para los internos", según ha informado en un comunicado Adelante.

"Estamos muy preocupados porque, efectivamente, hay unos déficits importantes: los trabajadores trabajadoras no tienen sustituciones, no se cubren las bajas por maternidad, no hay bolsas de empleo, no cuentan con medios de prevención suficientes para cumplir sus funciones dentro del centro penitenciario, ni tampoco formación adecuada, a lo que se suma el alto nivel de interinidad que sufren estos trabajadores en la comarca del Campo de Gibraltar", ha lamentado Aguilera.

En el caso de los internos e internas, ha criticado que "la situación tampoco mejora" y ha avisado de "la práctica inexistencia de una atención de salud mental adecuada". "Desde Acaip, nos han asegurado cómo no hay ni siquiera una previsión en la relación de puestos de trabajo (RPT) de las figuras de un psiquiatra o de un psicólogo clínico en una cárcel en la que, evidentemente, hay problemas de salud mental", ha argumentado.

"Los servicios médicos están en la actualidad a un 50% de su funcionamiento en una prisión en la que hay 1.200 internos, 600 de los cuales necesitan atención sanitaria puesto que toman medicación, de forma que se han suspendido los controles médicos cada 15 días y sólo se atienden las urgencias", ha asegurado Aguilera.

También ha destacado que se trata de "un centro donde se dan patologías como tuberculosis, sida o enfermedades mentales". Ante esta situación, Aguilera ha insistido en que "es necesario que haya una complementariedad y una mejora de ambos colectivos, porque la situación laboral de los trabajadores repercute en la asistencia a los internos, y la masificación y las condiciones de éstos, también lo hace en el trabajo diario de los funcionarios".

Así las cosas, ha anunciado que "desde Adelante Andalucía se van a tomar las medidas necesarias" en todas las instituciones en donde tienen representación "para abordar la situación de la cárcel de Botafuegos" y para que "doten a funcionarios e internos de recursos suficientes".