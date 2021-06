Adelante instará a la Junta esta semana en el Parlamento a no financiar a asociaciones "contrarias al aborto seguro"

El grupo Adelante Andalucía defenderá el próximo jueves, 24 de junio, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a "no volver a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito".

Así se recoge entre las reivindicaciones de esta iniciativa de Adelante, consultada por Europa Press, relativa a "acabar con la financiación con dinero público a asociaciones y colectivos contrarios a los derechos y libertades de las mujeres".

En primer lugar, con esta PNL desde Adelante piden que el Parlamento andaluz muestre "su rechazo a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al ejercicio del aborto seguro y gratuito".

De igual modo, Adelante plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz "a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública andaluza, y asumir el compromiso" de "no volver a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito".

En tercer y último lugar, la iniciativa de la confluencia de Podemos e IU quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que "a su vez inste al Gobierno del Estado a impulsar una reforma legislativa para crear zonas seguras en torno a las clínicas y centros sanitarios, así como castigar aquellas conductas relacionadas con el acoso, insulto y vulneración de los derechos y libertades de las mujeres que quieran ejercer su derecho a abortar".

EL GOBIERNO ANDALUZ, "COOPERADOR DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

En la exposición de motivos de la PNL, Adelante sostiene que "el Gobierno andaluz ha tomado una deriva contraria a los derechos y libertades sexuales y reproductivas de las mujeres", de forma que "se ha convertido en cooperador necesario de la violencia institucional, al compás de la deriva reaccionaria y autoritaria jaleada por las posiciones ultraderechistas".

Así, Adelante cita la orden de la Consejería de Salud y Familias de 17 de septiembre de 2020, que "regula una serie de subvenciones dirigidas a entidades locales y entidades privadas dedicadas al asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigido a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años".

Desde Adelante avisan de que "la partida presupuestaria que financia el millón de euros que se van a repartir a las entidades privadas no es nueva, ya que aparece reflejada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios de 2020 y 2021".

El grupo de la confluencia de Podemos e IU advierte de que "algunas asociaciones beneficiarias de estas ayudas" han encontrado "una fuente de ingresos para seguir intensificando una publicidad agresiva dedicada en exclusiva al hostigamiento de las mujeres".

Sostiene Adelante Andalucía en su iniciativa que "la protección social, jurídica y económica de la familia, reconocida en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no puede ser desarrollada a costa de financiar con dinero público a asociaciones que se han mostrado abiertamente contrarias a los derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al aborto seguro y gratuito a través de la sanidad pública".

La confluencia de Unidas Podemos por Andalucía concluye que "el amparo que la Junta de Andalucía ha otorgado para propiciar la consolidación de los 'chiringuitos' antiabortistas en el territorio contrasta con el ejemplo y el avance imparable del movimiento feminista en estos últimos años, que no debe ceder ni al chantaje ni al retroceso de las propuestas más reaccionarias".