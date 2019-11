Adelante Andalucía discrepa del preacuerdo y cree que el PSOE "no es de fiar"

Adelante Andalucía, la coalición de Podemos y de IU en esta comunidad autónoma, ha discrepado con el preacuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a quien ha dicho que del PSOE "hay que desconfiar", y ha expresado su preferencia por un acuerdo de legislatura y no por un Gobierno de coalición.

"Estamos aliviados de que no haya un gobierno de la derecha, ni de la extrema derecha. La cuestión, y nos remitimos a la experiencia, es que el PSOE es un aliado del que tenemos que desconfiar", ha señalado la portavoz adjunta de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Angela Aguilera.

El posicionamiento se une al expresado ayer por la secretaria general de Podemos en Andalucía y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, que cuestionó que el líder de su partido, Pablo Iglesias, haya abandonado "el espacio de la impugnación" al firmar un preacuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición.

Para Aguilera, hubiera sido "más seguro" haber alcanzado un acuerdo de legislatura que estar en el Gobierno, al entender que el PSOE "termina siempre por darnos un disgusto", tal y como -según ella- le pasó a IU en Andalucía.

En este sentido, ha pedido al futuro Gobierno que ponga fin a medidas como la reforma laboral, la ley "mordaza", que cambie la austeridad que "impone" Europa y regule los alquileres o hacer una política de transición ecológica.

"Entendemos que el PSOE tiene comportamientos previos que en modo alguno garantizan que podamos hacer estas políticas. Lo más sensato hubiera sido un pacto de legislatura, pero apoyamos el freno a la extrema derecha", ha esgrimido.

Podemos Andalucía y la dirección estatal mantuvieron antes de las elecciones del 10N una pugna al plantear que la candidatura fuera con la papeleta única de Adelante Andalucía, en lugar de con Unidas Podemos, lo que - a juicio- de Aguilera hubiera "evitado" la fragmentación del voto de la izquierda.

Unidas Podemos ha perdido en Andalucía tres escaños en el Congreso y la posibilidad -ha dicho- de que Adelante Andalucía tenga un subgrupo en la Cámara Baja.

No obstante, la portavoz adjunta ha precisado que de momento no se plantea reconsiderar la relación con la dirección estatal de Podemos y que Adelante Andalucía tendrá que reunirse para fijar una posición común y estudiar un preacuerdo del que "no se conocen" todos sus contenidos.