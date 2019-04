Adelante Andalucía acusa a Marín de "autobombo" y avisa de que el Presupuesto será "de restricciones y recortes"

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha acusado este lunes al vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, de "mentir" y hacer "autobombo" de la gestión del Gobierno andaluz, a la par de que ha avisado de que el cogobierno del PP-A y el partido naranja aún no ha hecho público su proyecto presupuestario para el 2019 porque será "de restricciones, recortes y privatizaciones".

En declaraciones a los periodistas en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, Aguilera ha señalado que cuando se van a cumplir cien días del Gobierno andaluz "tripartito de derechas, nos sorprende el autobombo de Marín con unas palabras indecentes al calificar de cumplimiento total el pacto del PP-A y Cs", lo que para la confluencia es "ignominia y mentir a los andaluces".

Esto viene después de que el vicepresidente haya asegurado que este martes el cogobierno darán cumplimiento al "cien por cien" de las medidas que acordaron poner en marcha en los primeros cien días de legislatura al impulsar la limitación de los mandatos tanto del presidente del Ejecutivo como de los consejeros andaluces en el Consejo de Gobierno previsto para esa jornada.

Aguilera, tras rechazar las afirmaciones de Marín, ha criticado que "el gobierno tripartito ha hecho desaparecer de la agenda la reforma del sistema de financiación y su única actuación política en materia educativa ha sido subir el precio de las plazas de educación de cero a tres años o plantear un plan de refuerzo educativo que es una vergüenza y que ha generado un importante rechazo en la comunidad educativa".

También ha avisado de que PP-A y Cs "vienen a por la sanidad pública", al tiempo que ha incidido en que "el secreto mejor guardado de Juanma Moreno es el Presupuesto autonómico del 2019 porque estará marcado por restricciones, recortes y privatizaciones, y no darán solución a las necesidades reales de Andalucía".

Por todo, la portavoz de Adelante ha exigido a Moreno y a Marín "decencia" cuando se dirijan a la población andaluza, "que no mientan porque no hay un acuerdo cerrado y cumplido, hay un gobierno para los ricos que quita impuestos a los que más tienen y deja sin las necesidades cubiertas a los que menos tienen". Frente a esto, ha asegurado que desde la confluencia seguirán trabajando y "defendiendo a la mayoría social, exigiendo empleo, educación y dignidad para la gente que no tiene nada".