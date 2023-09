Adelante afirma que "el campo andaluz no es de derechas" y critica que el Gobierno esté "del lado" de multinacionales

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha afirmado este martes que "el campo andaluz no es de derechas, lo que pasa es que tenemos a un Gobierno y tenemos ahí reunidos a unos ministros de Agricultura que, ante la crisis que está viviendo el campo andaluz y el campo estatal, se han puesto del lado" de las multinacionales, de las grandes superficies de alimentación.

Así lo ha asegurado García, en declaraciones a los periodistas, durante su participación en Córdoba en la concentración organizada por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias en protesta por el impacto de las políticas de la Unión Europea (UE) en el campo andaluz y con ocasión de la reunión de los ministros europeos de Agricultura en la capital cordobesa.

A este respecto, García ha señalado que "hoy había que estar aquí apoyando a los pequeños agricultores y ganaderos, y apoyando al campo andaluz", dejando "un mensaje muy claro", el ya mencionado de que "el campo andaluz no es de derechas", siendo el problema, a su juicio, el citado apoyo del Gobierno de España y de la UE a las grandes superficies, porque "no es normal que entre lo que se paga el kilo de ajos a los productores y a lo que se le vende a las familias haya un 211% de diferencia", como tampoco lo es que en el precio de "un kilo de melones haya un 300% de diferencia".

Por eso, para García, "aquí hay dos víctimas, los productores del campo, y los consumidores y las familias que están ahogadas", dado que, "no es normal", según ha insistido, "que los productores de aceite no puedan pagar el coste de producción y a la vez las familias estén ahogadas y no puedan consumir aceite de oliva andaluz".

Según ha argumentado el portavoz de Adelante Andalucía, "este es el problema y aquí hay que intervenir", porque "no es normal que en la sequía se mantengan 109 campos de golf en Andalucía y que estén los agricultores con restricciones".

Igualmente, "hay que intervenir en la Ley de Cadena Alimentaria", lo que implica que "el Gobierno andaluz tiene que hacer inspecciones, y los gobiernos andaluz y estatal se tienen que poner del lado del campo andaluz y de las familias y, por supuesto, no tienen que estar del lado de las multinacionales", que "están oprimiendo al campo andaluz, esta es la cuestión".

Por tanto, según ha concluido, "quien quiera plantear soluciones a esto tiene que ponerse del lado de los pequeños productores y eso es lo que hacemos desde Adelante Andalucía. Cualquier otra salida" no sirve, ya que en "la salida que plantea la extrema derecha y demás siempre olvidan a los trabajadores, y siempre se ponen del lado de las multinacionales".