Ada Colau: "El liderazgo de Yolanda Díaz es el que se necesita para crecer"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque es el que se necesita en un espacio político "destinado a crecer y a ser más amplio" y ha puntualizado que representa la diversidad que "suma y no resta".

No obstante ha precisado que para hablar de plataformas electorales "ya habrá tiempo más adelante".

Tras participar en el Congreso de los Diputados en la inauguración de una jornada sobre la Ley de Vivienda estatal junto con Díaz y con la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la alcaldesa de Barcelona ha sido contundente al defender que la vicepresidenta representa la "esperanza de la diversidad y de juntar a mucha gente diferente y distinta".

"Es el tipo de liderazgo que necesitamos en la política y todas debemos acompañarla", ha aseverado.

Preguntada sobre si en esa plataforma de izquierda cabría el ideario de Unidas Podemos después de que algunas voces de la formación morada no se sientan cómodas con la decisión de Díaz de crear un nuevo espacio político, Colau ha señalado: "Ya estamos trabajando en un espacio consolidado que tiene diferentes almas".

"Y es bueno porque la diversidad del país se tiene que ver reflejada en sus instituciones y eso es bueno. Es hermoso que haya pluralidad y ya es así en la actual coalición donde está Unidas Podemos, los comunes... diferentes participantes que tenemos objetivos comunes, que es lo mas importante para mejorar la vida de la gente", ha puntualizado.

"El liderazgo de Yolanda es el tipo de liderazgo que se necesita en un espacio así, destinado a crecer y a ser más amplio y a sumar más diversidad, y yo creo que el estilo de Yolanda es precisamente lo que está generando muchísima ilusión y esperanza en todo el territorio", ha reiterado.

Colau, que participará junto con Díaz y la líder de Más Madrid, Mónica García en el acto de la vicepresidenta del Gobierno valenciana, Mónica Oltra (Compromís), sobre Iniciativa del Poble Valenciá, ha afirmado que "evidentemente vamos a estar porque somos mujeres que compartimos muchísimo y desde esa diversidad que suma y no resta".

"Pero no es la presentación de ninguna plataforma, lo digo por no generar expectativas que no son", ha puntualizado tras incidir en que "para hablar de plataformas electorales ya habrá tiempo más adelante".