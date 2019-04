Ada Colau apela al voto útil para impulsar un referéndum sobre la Casa Real

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado este domingo "los valores republicanos" de Neus Català contra "la monarquía caduca" y "la extrema derecha" y ha apelado al voto útil para impulsar un referéndum sobre la Casa Real porque -ha dicho- al PSOE "le temblarán las piernas".

Tal como ha prometido durante un mitin en la capital catalana el candidato de En Comú Podem a las elecciones generales, Jaume Asens, Colau ha defendido que la monarquía se someta a un referéndum y, para ello, ha pedido a los simpatizantes de izquierdas que voten a su formación.

"Al PSOE le tiemblan las piernas para plantear un referéndum sobre la república como también le tiemblan para defender los valores republicanos" que, a su juicio, pasan por blindar los derechos sociales como la reducción del precio de la vivienda, las pensiones o la escuela y la sanidad públicas.

Ha alertado también de que un pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos no sólo es "de derechas", sino "recentralizador y antirrepublicano" y, por ello, ha destacado el "testimonio" de la recién fallecida Català, una de las últimas supervivientes de los campos de exterminio nazis, y de la activista contra el franquismo María Salvo, presente en el mitin.

Precisamente a ellas ha dado su palabra de que los comunes "no pararán hasta desenterrar a todos los héroes humildes que lucharon por la democracia" durante la Guerra Civil y que todavía se encuentran "en cunetas".

Por su parte, el número cuatro de la lista para el 28A, Gerardo Pisarello, ha aseverado que "los Borbones han sido siempre una dinastía marcada por la corrupción, el autoritarismo y la mentira" que "obstaculiza los grandes cambios democráticos".

Y ha insistido: "Los Borbones no son cualquier dinastía, sino la más nefasta que ha tenido España (...) y no podremos conquistar la democracia si no ponemos en cuestión la monarquía".

Por ello, ha instado a "acabar con el chollo de la impunidad" de la Casa Real y ha garantizado que En Comú Podem es "la única opción" que conseguirá poner realmente sobre la mesa un referéndum sobre la monarquía.

"A los votantes socialistas de toda la vida les decimos que no es necesario que cambiéis de partido, pero sí de voto", ha sostenido Pisarello durante el acto, en el que también ha participado la candidata de Unidos Podemos a las elecciones europeas, María Eugenia Rodríguez Palop.