Acusados intentar ocupar la sede del PP en Barcelona aducen fue acto pacífico

Los seis activistas juzgados por intentar ocupar la sede del PP en Barcelona en marzo de 2017 para exigir un referéndum de independencia han mantenido que su único objetivo era dar una rueda de prensa para plantear su reivindicación, sin llegar a bloquear los accesos al local ni causar incidentes.

Un juzgado de lo penal de Barcelona ha juzgado este miércoles a los seis miembros de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, a quienes la Fiscalía acusa de un delito de desórdenes públicos y pide que se les condene a una multa de 5.400 euros y a indemnizar al PP con 1.319 euros por los gastos de limpieza de los grafitis que hicieron en las paredes y cristales del local.

El PP, que era acusación particular en esta causa, llegó a pedir una condena de seis años de cárcel para los activistas, aunque posteriormente se apartó de la causa, para enojo de su exresponsable de seguridad, quien en su declaración como testigo ha lamentado: "No quiero perder más tiempo, es la quinta vez que estoy aquí, y más cuando me he enterado que el PP se ha retirado".

"Si le explico de cómo me he enterado de eso se quedaría perplejo", ha añadido el testigo, que ya está jubilado, dirigiéndose al fiscal del juicio, que se ha tenido que suspender en varias ocasiones por distintos motivos.

En su declaración en el juicio, los activistas acusados, que se han negado a contestar a la Fiscalía, han defendido que irrumpieron en el PP en una acción reivindicativa para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación al partido que entonces estaba en el Gobierno.

Según su versión, se limitaron a permanecer cerca de media hora en el vestíbulo de entrada de la sede del PP, donde colocaron unas cajas de cartón que simulaban urnas pero que en ningún momento impedían la circulación "con normalidad", y abandonaron pacíficamente el local tras exponer sus reivindicaciones en rueda de prensa.

El exdelegado de seguridad del PP en Cataluña ha corroborado que los activistas no pudieron entrar más allá del hall, dado que el resto del edificio estaba "bunkerizado", y ha enmarcado este acto en las numerosas protestas que por esa época tenían lugar ante la sede del PPC: "Esto era casi a diario, hemos tenido manifestaciones a punta pala".

El testigo, no obstante, ha contradicho la versión de los acusados al mantener que "no se podía entrar y salir" porque "el hall estaba todo lleno de gente", y ha estimado en "entre media hora y una hora" el tiempo que los activistas permanecieron en la sede del PPC.

En el juicio ha declarado además el exdiputado de la CUP David Fernández, quien ha afirmado que la protesta fue "completamente pacífica y a cara descubierta", como lo demuestran los titulares de las informaciones sobre la acción, que hablaban de que "Arran ha convocado una rueda de prensa en la sede del PP".

Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, los seis acusados, integrados en un grupo de unas 40 personas y actuando en nombre de Arran, acudieron a la sede del PP en Barcelona con el propósito de llevar a cabo "una acción de carácter reivindicativo" a la que asistieron las diputadas de la CUP Anna Gabriel y Eulàlia Reguant.

Una vez allí, sostiene el Ministerio Público, un grupo de 17 personas entre las que figuraban los acusados, entraron en la sede del PP e intentaron rebasar la puerta de seguridad que daba acceso a las dependencias del partido, sin conseguirlo.

Asimismo, los militantes de Arran pegaron carteles en las paredes y las puertas de cristal de la sede del PP, con eslóganes como "La organización es la clave de la victoria" o "Referéndum, independencia, Països Catalans".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según el Ministerio Público, los acusados y el resto de personas que les acompañaban "se negaron a abandonar el lugar, tras ser requeridos al efecto por el personal de seguridad del PP, impidiendo así el normal funcionamiento del partido y la entrada y salida de las personas".

Los acusados salieron de la sede popular unos veinte minutos después, cuando fueron requeridos por una patrulla de los Mossos d'Esquadra, tras lo que pegaron más carteles en las vidrieras de las puertas de acceso, así como una pancarta con el lema "La independencia no se negocia, referéndum sí o sí", y repartieron por el lugar varias cajas de cartón en forma de urnas.